Муниципальный фильтр необходим, уверены эксперты

Москва, , 19:58 — REGNUM Круглый стол «Региональные выборы 2017: ход избирательной кампании» состоялся сегодня, 2 августа, в «Парламентской газете». Его участники обсудили, что изменилось в процедуре выдвижения кандидатуры на губернаторские выборы, какова роль гражданского общества в контроле за избирательным процессом, нужно ли видоизменять муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов.

По словам одного из участников дискуссии, члена Общественной палаты Москвы Павла Данилина, жители Москвы будут не очень активны на предстоящих в сентябре выборах депутатов муниципалитетов, так как большинство из них довольно происходящими в российской столице изменениями. Напомним, в Москве в единый день голосования 10 сентября будут избираться депутаты 146 муниципалитетов. Будет разыграно около 1500 мандатов.

«Для любой страны это были бы выборы, которые привлекали бы всеобщее внимание. В Москве это не так, — передает слова Данилина РИА «Новости». — Причина, наверное, заключается в том, что действия федеральных и региональных властей в целом удовлетворяют жителей, протесты серьезного значения не имеют». По его мнению, ни протесты против реновации, ни протесты против платных парковок не смогли перерасти во что-то большее, поскольку выяснилось, что в целом и платные парковки, и реновацию поддерживает абсолютное большинство жителей Москвы. «Да, недовольные, безусловно, есть, но когда начинаешь разбираться, оказывается, что ты недоволен тем, что твоя машина не может бесплатно стоять в центре, но зато ты очень доволен тем, что у тебя в районе не паркуются те, кому этого делать не нужно. И в этом как раз и заключается некоторая пассивность москвичей по этому вопросу», — пояснил член ОП.

Он также отметил, что обещания оппозиции в Москве выдвинуть тысячу кандидатов на 1500 мандатов оказались благими намерениями.

«В итоге я думаю, хорошо, если 15 человек выдвинут. Сколько из них пройдет, тоже непонятно, в основном они пойдут по северо-западу», — заявил Данилин. Он отметил, что московский избирком регистрирует практически всех, отказы немногочисленны и обоснованны.

Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что «муниципальный фильтр» нуждается в корректировке. «Моя личная точка зрения в том, что, конечно, нам «муниципальный фильтр» так или иначе придется видоизменять. Необходимость такая есть», — сказал Григорьев.

Как передает ТАСС, член Общественной палаты заявил, что надежды, которые возлагались на «муниципальный фильтр» — что он позволит существенно развить возможность партий на муниципальном уровне — оправдались не в полной мере. «Создавая муниципальный фильтр, было ожидание того, что побуждаемые выигрывать в губернаторских выборах партии будут выдвигать своих муниципальных депутатов и их будет достаточно большое количество. Но по факту мы видим несколько другую ситуацию — типичными становятся случаи, когда партии, главным образом непарламентские и небольшие, так или иначе, кулуарно или публично, практически шантажируют партию «Единая Россия» или региональную власть. Прямо говорят — вы нам подписи депутатов, пожалуйста, соберите и нам представьте», — пояснил Григорьев.

Он отметил, что подобная информация приходит из регионов. «Целый ряд таких случаев. Конечно, это неправильный подход», — считает эксперт. Григорьев также привел в пример несколько ситуаций, когда люди даже не предпринимали попыток собрать подписи муниципальных депутатов.

«Был случай, когда представитель одной из партий принес в избирательную комиссию пустые листы поддержки без фамилий и подписей. Есть люди, которые представляют документы для регистрации, заведомо зная, что они с нарушениями — например двойные подписи, то есть муниципальные депутаты уже подписались за другого человека. Или, например, являясь членом одной партии, человек выдвигается от другой», — рассказал Григорьев.

«У нас предположение, что ряд людей и партий используют такую провокационную политтехнологию для привлечения к себе дополнительного внимания. Это не является нарушением уголовного или административного законодательства, это просто сомнительные технологии. Это случаи преднамеренного введения в заблуждение. И такие технологии работают», — отметил эксперт.

«Возникает вопрос, что делать дальше с «муниципальном фильтром», тем более если у нас есть сейчас до 10 кандидатов максимально в наших регионах, которые хотят выдвигаться от 10 партий. Вопрос, что будет, если будет от 15 или 20 кандидатов от этих партий. Тогда очевидно будет некая правовая коллизия, и кто-то тогда точно не сможет участвовать в выборах. В связи с этим возникнет вопрос по удовлетворению уже избирательного права, по выполнению и соблюдению избирательного права», — отметил Григорьев.

«Этот фильтр нужно видоизменять и видоизменять серьезно», — считает эксперт. Вместе с тем, по его словам, в целом ряде регионов кампании муниципальных депутатов проходят «без каких-либо сложностей». «Понятно, что наиболее спокойно себя чувствуют крупные парламентские партии, но по факту мы видим, что и небольшие партии, если они активно работают, то проходят «муниципальный фильтр», — сказал эксперт.

Как отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, «есть значительное число регионов, где проблем с прохождением «фильтра» нет». «Есть группа регионов, у которых не было проблем с прохождением «муниципального фильтра» — это Мордовия, Саратовская, Томская, Калининградская, Белгородская области», — отметил он. При этом, по его словам, поступали жалобы по Свердловской области, Бурятии, по Пермскому краю. «По всем этим жалобам должны быть проведены проверки, мы написали в органы прокуратуры», — добавил Брод.

В этой связи эксперт уверен, что «муниципальный фильтр» нуждается в совершенствовании». «Я считаю, что стоит увеличить количество подписей, которые должны ставить муниципальные депутаты, и, возможно, освободить от прохождения представителей парламентских партий», — пояснил он.

«Тем не менее, пока «муниципальный фильтр» необходим», — подчеркнул Брод.