«Во многих регионах — раскол вертикали партийного управления»: выборы в РФ

Москва, , 15:52 — REGNUM Предстоящие в сентябре выборы имеют «очень серьёзное влияние и очень серьёзное значение в контексте избирательной кампании 2018 года». Они демонстрируют «наблюдающийся во многих регионах раскол вертикали партийного управления», что создаёт риски для предстоящей президентской кампании. Об этом заявил директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в пресс-центре ИА REGNUM, где прошло тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Эксперт назвал угрозы, которые могут повлиять на выборы 2018 года, акцентировав внимание на «расколе вертикали партийного управления», который проявляется во многих регионах.

«Это ситуации, когда федеральный центр и региональное отделение партии либо фрондируют друг против друга, либо ведут разную политику, либо просто не понимают друг друга. Это дополнительная линия, создающая напряжение. Это линия, которая уже выливается в публичные конфликты внутри самих регионов. И имеет очень серьёзное значение по отношению к федеральной избирательной кампании, потому что избиратель в принципе не очень-то разбирается, какой кандидат от «Справедливой России», кто от «Единой России» или от КПРФ… И чем большее число скандалов выплеснется в публичное поле, чем большее число конфликтов будет предъявлено избирателям на этих выборах, тем сложнее ему будет прийти на выборы в марте 2018 года», — сказал Александр Шпунт, высказав мнение, что для большинства населения кандидаты — это люди «во власти».

Он привел «три типологические ситуации», которые демонстрируют данную тенденцию. Один из скандалов разразился в Астрахани на довыборах в городское собрание.

«Справедливая Россия» впервые решила провести праймериз. В праймериз побеждает человек, которого региональное отделение «Справедливой России» не хочет видеть своим кандидатом. При этом это человек, достаточно известный в партии и обладающий достаточно серьёзным влиянием внутри партии, — собственно говоря, поэтому он выиграл праймериз. Разгорается публичный скандал, который выплёскивается в общественное поле, уходит за пределы партии. На что региональное отделение не находит ничего лучшего, как отправить эту кандидатуру на согласование в Москву, предполагая, что в Москве эту кандидатуру забанят… Москва, то ли не разобравшись, то ли по причине отпусков, когда уборщицы работают начальниками секторов, нажимает кнопку: «Ребята, избрали. Кандидат». Региональное отделение сидит опешившее, после чего своим волевым решением — а оно имеет на это право — меняет кандидата, идущего по этому округу, на человека, который проиграл выборы, стоит третьим в списке… Человек, который выиграл праймериз, начинает голодовку. Поднимается публичный шум», — напомнил Александр Шпунт

Эксперт отмечает, что на выборах в 2015 году кандидатуру этого человека «федеральный центр завернул», но при этом региональное отделение «не только не вычистило его из своих рядов, а позволило ему провести на эту должность — должность городского депутата — собственную жену, которая вообще никогда не занималась политикой».

Скандал в Краснодаре привел к тому, что региональный Минюст не может понять какой из двух списков партии «Яблоко» регистрировать. Было отмечено, что один список предоставил руководитель отделения, другой — главный финансист отделения.

«Это модель внутреннего конфликта, от которого дистанцировалось руководство партии и вообще им не занимается», — сообщил директор Института инструментов политического анализа.

Пример третий модели продемонстрировала Марий Эл, где на партийном собрании коммунистов, несмотря на «прямое указание из ЦК партии выдвинуть своих кандидатов», принимается решение о поддержке губернаторского списка. По мнению Шпунта, это «прямая фронда по отношению к федеральному центру».

«То есть либо непонимание, либо прямая фронда, либо игнорирование. Это тот фактор, который, я считаю, в этих выборах проявился в полном объёме и его надо учесть… Как говорил известный киногерой, пусть со своим синодом они сами разбираются. Проблема заключается в том, что это, во-первых, очень сильно влияет на общий федеральный фон кампании и соответственно неизбежно скажется на марте, на отношении к выборам в марте. И вторая деталь, которую хотел бы сказать: такие же примеры могу привести и по «Единой России», — заключил Шпунт.