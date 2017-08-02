Выборы: три модели новой линии разлома между регионами и центром

Москва, , 15:13 — REGNUM Предстоящие муниципальные выборы имеют очень серьезное влияние и значение в преддверии выборов главы государства, которые в России будут проходить в марте 2018 года. Такую уверенность сегодня, 2 августа, в ходе 13-го заседания Экспертного клуба «Регион», посвященного выборам в областные и городские парламенты, в пресс-центре ИА REGNUM высказал директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Говоря о рисках, Шпунт отметил серьёзный раскол вертикали партийного управления в ряде регионов: ситуация, когда федеральный центр и региональное отделение партии либо фрондирует друг против друга, либо ведут разную политику, либо просто не понимают друг друга. Это создает напряжение, выливается в публичные конфликты. Эксперт считает, что чем больше число скандалов выплеснется на этих выборах на избирателя, тем сложнее ему будет придти на выборы 2018 года, которые являются плебисцитарными, и явка на них чрезвычайно важна.

Директор института привёл три типологических ситуации. Первая в Астрахани, где идут довыборы в городское собрание. В 8-м округе «Справедливая Россия» впервые решила провести праймериз. Победил человек, которого региональная «Справедливая Россия» не хочет видеть во главе партии на выборах. При этом этот человек известный и обладающий серьезным влиянием в партии, поэтому он выиграл праймериз. Разразился публичный скандал.

«Реготделение отправило кандидатуру на согласование в Москву, предполагая, что её забанят, но Москва её одобряет. Тогда реготделение своим волевым решением меняет победителя на человека, стоявшего третьим в списке», — говорит эксперт.

Победивший начинает голодовку. Подобная ситуация была в 2015 году, федеральный центр его кандидатуру не одобрил, но региональное отделение его не вычеркнуло из своих рядов.

«Это первая модель, которую я условно назову «не поняли» друг друга, не согласовали информационно», — резюмировал эксперт.

Вторая ситуация — в Краснодаре. Здесь скандал привёл к тому, что региональный Минюст не может понять, какой из двух списков партии «Яблоко» регистрировать. Один список был предоставлен главой реготделения, второй — главный финансистом реготделения. Это вторая модель — внутреннего конфликта.

Третья модель — прямая фронда по отношению к федеральному центру на примере Марий Эл.

«Это влияет на общий избирательный фон кампании и скажется на выборах в марте», — добавил Шпунт.

Такие же примеры, по словам эксперта, можно привести и касаемо «Единой России».