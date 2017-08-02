Коста-Рика объявила о проблемах с ликвидностью

Сан-Хосе, , 08:25 — REGNUM Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис 1 августа заявил, что его правительство «сталкивается с трудностями ликвидности при погашении своих обязательств и в обеспечении работы служб», сообщает La Vanguardia.

«Несмотря на все публичные призывы и усилия, которые мы сделали с самого начала моего мандата по сдерживанию расходов и увеличению доходов, остается зазор, который мы обязаны закрыть из свежих ресурсов», — подтвердил президент.

Солис, чей четырехлетний срок закончится в 2018 году, добавил, что экономические решения, принимаемые во время его администрации, позволили населению «не ощущать опасности», однако кризис ликвидности нарастает, несмотря на рост производства, надлежащего контроля инфляции и контроля над повышением процентных ставок.

«Мое правительство готово принять необходимые меры и берет на себя всю ответственность, чтобы прервать этот порочный цикл слабости наших финансов и дать будущим администрациям необходимые ресурсы для искоренения нищеты и создания инфраструктуры, необходимой для развитой страны», — заявил Солис.

Президент пояснил, что он планирует увеличить налог с продаж, а также подоходный налог на добавленную стоимость.

«Мое правительство готово увеличить ключевые налоги, еще больше ограничить рост расходов и выплачивать свои обязательства своевременно в приоритетном порядке», так чтобы граждане не почувствовали этих изменений, пояснил Солис.

Президент Коста-Рики добавил, что он «надеется преодолеть этот момент, так как страна двигается в правильном направлении».

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 августа опубликовала доклад, в котором рекомендует Коста-Рике осуществить значительные налоговые реформы, направленные на поддержание устойчивого развития экономики.

Три основных рекомендаций доклада включают расширение налоговой базы, активизацию усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и включение новых участников в официальную экономику.

Дефицит бюджета Коста-Рики в 2016 году закрылся на уровне 5,2% от ВВП страны, что стало самым низким показателем в течение последних четырех лет.

Центральный банк Коста-Рики объявил 31 июля, что прогнозируемый дефицит бюджета в 2017 году увеличился с 5,9% до 6,1% ВВП, в то время как перспектива экономического роста сокращается с 4,1% до 3,8%.