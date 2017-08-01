ООН: В иракской провинции Найнава продолжают гибнуть люди

Багдад, , 19:34 — REGNUM В июле текущего года в Ираке погиб по меньшей мере 241 человек, еще 277 человек получили ранения, согласно данным миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI), 1 августа сообщает агентство Anadolu.

Среди погибших было 239 гражданских лиц. Согласно докладу ООН, наибольшее количество жертв зарегистрировано в северной провинции Найнава, где погиб 121 человек, еще 112 человек получили ранения. На втором месте находится Багдад с 38 погибшими и 85 ранеными.

Напомним, в провинции Найнава расположен Мосул, захваченный боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. 9 июля власти Ирака заявили об освобождении города от боевиков. Антитеррористическая операция в Мосуле продолжалась почти девять месяцев.

Иракские войска наносили массированные артиллерийские удары по жилым кварталам Мосула, авиация западной коалиции, возглавляемая США, также проводила авиаудары по жилым районам города, что привело к крупным потерям среди мирных жителей.

Ранее в независимой организации Air Wars заявили, что в результате антитеррористической операции западной коалиции против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке лишь в марте текущего года погибли не менее 1 тыс. 782 человек.

В начале июля в Amnesty International заявили, что действия западной коалиции в Мосуле могут быть расценены как военное преступление.

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