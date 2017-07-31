Рогозин: У нас есть неиссякаемый ресурс тех, кто готов защищать ПМР

Тирасполь, , 19:21 — REGNUM «Любой, кто попытается посягнуть на мир в Приднестровье, столкнётся, прежде всего, с российскими миротворцами», — заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. Он отметил, что «мир дорого стоил, были погибшие среди наших военнослужащих».

Сейчас, по словам Рогозина, российским миротворцев в ПМР не так много — около 450 человек. «Но наши военнослужащие обеспечены всем необходимым: они накормлены, напоены, обшиты, обмундирование готовится непосредственно в самом Приднестровье. И поскольку у нас там огромное количество наших граждан, у нас есть неиссякаемый ресурс пополнения тех, кто готов защищать Приднестровье как со стороны приднестровских вооружённых сил, так и со стороны, конечно, наших миротворцев», — подчеркнул Рогозин и добавил, что Министерство обороны РФ эффективно решает все вопросы со снабжением «и решит их в любой ситуации».

Он также прокомментировал открытие в «Кучургане» совместного молдавско-украинского таможенного поста. «Они пытаются взять в блокаду, в изоляцию Приднестровье… В советской Молдавии это была самая развитая часть. Там находится вся промышленность. Экономическая жизнь Приднестровья выходит далеко за рамки самой приднестровской территории», — отметил Дмитрий Рогозин.

«Попытка изолировать Приднестровье — это, по сути дела, попытка разорвать те экономические отношения, которые всегда были, несмотря, в том числе, на плохие времена. А сейчас ещё и ударить по частному бизнесу, малым предпринимателям, челнокам, которые проходят через эту границу. Очевидно совершенно, что эти действия направлены в никуда», — подчеркнул российский вице-премьер.

Он также сообщил о намерении встретиться в августе в президентом ПМР Вадимом Красносельским. Также у Рогозина запланирована встреча с молдавским президентом Игорем Додоном в Тегеране. «Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить нормальный диалог», — сказал Рогозин.

Он выступил за возобновление диалога властей Молдавии и ПМР, чтоб решать проблемы людей, проживающих в Приднестровье, в числе которых 200 тысяч граждан России.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что если хоть один волос упадет с головы гражданина России, ответ будет крайне жесткий», — подчеркнул Рогозин.