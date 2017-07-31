«Боевики деморализованы»: военные Ирака об операции в городе Талль-Афар

Багдад, , 18:50 — REGNUM Войска Ирака ждет относительно легкая победа в операции по освобождению города Талль-Афар, поскольку боевики «деморализованы и измотаны», заявил бывший командующий операцией по освобождению Мосула генерал-майор Наджм аль-Джабури, 31 июля сообщает Reuters.

«Разведданные указывают, что боевики деморализованы», — заявил генерал-майор.

По подсчетам Джабури, в Талль-Афаре, расположенном в 40 км к западу от Мосула, осталось от 1 тыс. 500 до 2 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это большая цифра, но город имеет выгодное расположение для иракских войск», — добавил представитель оборонного ведомства Ирака.

Напомним, 9 июля руководство Ирака заявило об освобождении Мосула — второго по величине города страны. Иракские войска вели сражения в Мосуле на протяжении девяти месяцев.

Со Старым городом Мосула, где военные Ирака были вынуждены продвигаться по узким улочкам, сопоставим лишь один район Талль-Афара — Сарай, в остальных районах могут пройти танки и бронемашины.

Численность населения Талль-Афара составляла около 200 тыс. человек, когда город попал под контроль боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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