Виртуальный загон для современного политика. Пример казахстанского фейсбука

Астана, , 01:06 — REGNUM Фейсбук в Казахстане — не просто социальная сеть, популярная среди граждан отдельно взятого государства. Вес фейсбучных материалов и комментариев в качестве фактора политической дискуссии довольно велик. О причинах возникновения такой ситуации рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Несмотря на то, что по результатам подсчетов, количество пользователей сети Фейсбук в Казахстане не превышает 120 000 человек, на 18 миллионов населения, сложилась картина, при которой немалая часть публичной политики перенесена на поле этой социальной сети. Начало такому процессу положила, по мнению многих экспертов, блокировка площадки livejournal в Казахстане.

Кроме того, фейсбук оказался моден у активных и успешных граждан страны. Шаг за шагом, ссылаясь во всевозможных обсуждениях именно на мнение интеллигентных фейсбучан, власти Казахстана своими руками создали свое маленькое информационное гетто. Ситуация усугубляется тем, что для некоторых политиков площадка фейсбук стала чуть не единственным средством контакта с внешним миром. И хотя против удобства такой формы обсуждения социальных вопросов можно не спорить, все же стоит иногда вспоминать, что родоначальником и держателем сайта этой социальной сети является не Казахстан. А совсем другая страна.

Подробности читайте здесь: Эволюция Facebook в Казахстане: от жалобной книги до политического рычага?

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