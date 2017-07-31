Рогозин: наука и промышленность РФ готовы к разработке нового авианосца

Москва, , 12:45 — REGNUM Создание нового российского авианосца может войти в новую программу вооружения, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин подчеркнул, передает 31 июля Russia Today.

По словам Рогозина, существует соответствующий проект. Причем авианосец «в два раза больше, чем тот, что находится у Индии».

При этом чиновник оговорил, что для создания нового авианосца необходимо, чтобы он был утвержден в новой программе вооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня заместитель командующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что в России планируют создать новый авианосец.

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Макет корабля уже поставлен Крыловским центром. Ведутся также и другие разработки. 29 июня он объявил, что старт работ по созданию новой техники запланирован на 2024 год.

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