Путин не надеется на улучшение отношений с США — Die Tagesschau

Москва, , 06:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин не надеется на улучшение отношений с США: он этого «слишком долго» ждал, пишет 30 июля Die Tagesschau.

Многие немецкие СМИ пишут о том, что «терпение Путина закончилось»: он объявил о введении ответных мер, подразумевающих сокращение персонала дипломатической миссии США на 755 человек.

Комментариев из Белого дома пока не было. Вашингтон мог «пожалеть» о единогласном одобрении американских сенаторов законопроекта об усилении антироссийских санкций, пишет издание.

Теперь «вся надежда» возлагается на плечи президента США Дональда Трампа, который должен принять решение по законопроекту: одобрить его или нет.

Напомним, власти РФ приняли решение ответить на новые ограничительные меры со стороны США. Персонал дипломатической миссий США в Российской Федерации будет сокращен до 455 человек. Именно столько российских дипломатов работают сейчас в США.

Кроме того, власти РФ закрыли дипломатам США доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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