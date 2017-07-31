США могут ввести санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Администрация США рассматривает возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в связи с проведением в стране выборов в Конституционную ассамблею. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, санкционные меры Вашингтона вряд ли будут включать ограничение поставок нефти в Соединённые Штаты, однако речь может идти о прекращении поставок лёгкой американской нефти, которую Венесуэла мешает со своей сырой и направляет на экспорт.

Кроме этого, в Вашингтоне обсуждают введение дополнительных ограничительных мер в отношении высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

По информации агентства, о введении санкций мжет быть объявлено уже 31 июля.

Как передавало ИА REGNUM, в Венесуэле проходят инициированные президентом Николасом Мадуро выборы в Конституциюнную ассамблею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес парламенту и сможет вносить изменения в Конституцию.

Голосование на избирательных участках сопровождается массовыми беспорядками, организуемыми оппозицией. В ходе столкновений за сутки погибли 13 человек, в том числе убит один из кандидатов в учредительное собрание.

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