В Узбекистане из «черного списка» вычеркнуты 4 тысячи верующих

Ташкент, , 17:25 — REGNUM Исповедующие ислам граждане Узбекистана, чьи имена были внесены в специальные списки, оправданы. Из так называемого «черного списка» исключены 4152 человека, сообщает узбекская служба радио «Свобода» (Озодлик).

«Имам-хатибы мечетей, находящихся в тех регионах, где проживают эти лица, выступили в качестве гарантов того, что эти верующие мусульмане больше не оступятся с выбранного пути», — говорится в сообщении.

В скором времени, по информации издания, ожидается исключение из «черного списка» еще около 5 тысяч мусульман.

«В Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ) по поручению президента Шавката Мирзиёева на днях завершился первый этап бесед, проведенных с мусульманами из «черного списка», по результатам бесед имамы заступились за 10 990 человек», — говорится в публикации.

В числе вычеркнутых из списка — верующие, не имевшие отношения к запрещенным религиозно-экстремистским группировкам и ошибочно внесенные в «черный список», либо состоявшие в запрещенных группировках, но позже раскаявшиеся в содеянном.

«На днях в Ташкентском исламском университете и в Узбекском государственном институте физической культуры состоялись торжественные мероприятия, на которые были приглашены около тысячи мусульман, исключенных из «черного списка», — пишет издание.

Верующие мусульмане, чьи данные внесены в «черные списки», находятся под постоянным контролем силовых структур и каждую неделю или раз в месяц отмечаются у участковых инспекторов, либо проходят беседу в районном отделении милиции.

В Узбекистане данной категории лиц отказывают в выезде за границу, их не берут на работу в государственные организации, а если и берут, то только на самые низкооплачиваемые должности.