ГЭС в бассейне Селенги: Монголия должна оценить экологические последствия

Улан-Удэ, , 06:41 — REGNUM Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 41 сессии в Кракове (Польша) поддержал решения, принятые ранее и касающиеся планов строительства Монголией гидроэлектростанций в бассейне реки Селенги.

Селенга — крупнейший приток уникального объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». По мнению ряда российских экологов, строительство монгольских ГЭС в бассейне Селенги является серьезной угрозой для Байкала, и без того испытывающего маловодный период. А Монголия с помощью строительства ГЭС рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить своё экономическое положение.

В принятой резолюции ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО) для любых проектов в области гидроэнергетики и использования водных ресурсов, которые могут оказать потенциальное воздействие на Байкал, сообщает общественное объединение «Плотина.Нет!».

Подчеркивается, что такая СЭО должна предшествовать и служить ориентиром для более детальных оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) любых конкретных проектов в области гидроэнергетики и инфраструктуры, в том числе ОВОС проектов Шурэнской ГЭС и Орхонской ГЭС вместе с водоотводным каналом «Орхон-Гоби».

Руководитель международной экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов напомнил, что Монголии предписано не одобрять ни один из проектов селенгинских ГЭС до тех пор, пока их ОВОС и оценки кумулятивного воздействия не будут рассмотрены Центром Всемирного наследия и Международным союзом охраны природы.

«Теперь же, перед тем как приступить к ОВОС, от Монголии затребовано провести сначала стратегическую экологическую оценку, причем совместно с Россией — страной местонахождения Байкальского объекта всемирного наследия, который может испытать на себе все негативные последствия от строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги», — сказал Евгений Симонов.

По словам российского координатора международной экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, в отношении монгольских ГЭС все решения предшествующих 39 и 40 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО остаются в силе вплоть до их исполнения, а решения текущей 41 сессии лишь их дополняют.

«Поэтому, в частности, требования к ОВОС Эгийнгольской ГЭС также остаются неизменными: она должна включать в себя оценку потенциального воздействия не только на гидрологические, но и на экологические процессы и биоразнообразие озера Байкал», — подчеркнул Александр Колотов.

ЮНЕСКО просит предоставить отчет о выполнении своих рекомендаций к 1 февраля 2018 года для их рассмотрения на 42 сессии Комитета Всемирного наследия.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Бурятии и Иркутской области в большинстве своём выступают против строительства ГЭС Монголии. По их мнению, это принесёт непоправимый вред Байкалу. Жители сибирских регионов чётко обозначили свою позицию по поводу строительства монгольских ГЭС на общественных слушаниях весной 2017 года.

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При этом ранее премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат заверил, что страна приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта для Байкала не будет. По его словам, обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС.

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Однако, по мнению Александра Колотова, не стоит переоценивать сказанные премьер-министром Монголии слова, «это лишь дипломатическая беседа, не более того».

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