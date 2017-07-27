В Италии одобрен закон об отмене пожизненных выплат парламентариям

Рим, , 13:18 — REGNUM Палата депутатов Италии 26 июля утвердила в первом чтении проект закона об отмене пожизненных выплат для бывших парламентариев, который устанавливает новую систему вычисления пенсии членам парламента и областных администраций. За прекращение выплат пожизненных пособий бывшим парламентариям проголосовали Демократическая партия, парти «Движение 5 звезд», «Лига Севера», «Братья Италии» и «Гражданский выбор». Против выступила группа «Народная территория» «Вперед, Италия» не участвовала в голосовании.

Проект закона принадлежит демократу Маттео Ричетти, однако его активно продвигала партия «Движение 5 звезд», которая, по словам ее представителя Луиджи Ди Майо, считает сегодняшнее голосование своей победой.

Первый шаг к отмене пожизненных пособий может встретить препятствие в виде Сената, которому предстоит одобрить законопроект, только тогда он вступит в силу. Многие опасаются, что в Сенате закон может быть не утвержден, и такая важная социальная тема вновь станет только пропагандисткой темой в избирательной кампании. Закон сможет вступить в силу только при новой легислатуре.

Под термином «пожизненные выплаты» парламентарием в Италии имеется ввиду ежемесячное пособие (сумма которого составляет от 2400 до 7200 евро), которая выдается бывшим парламентариям после достижения ими возраста 65 лет. Эта сумма прибавляется к обычной пенсии. На сегодняшний день право на такое пособие имеют те, кто проработал в парламенте не меньше 10 лет. Те партии, которые проголосовали за принятие закона, считают, что депутаты вполне могут обойтись обычными пенсиями, заработанными по «профессии», не прибегая к дополнительным пособиям на содержание. Пожизненные выплаты касаются 2600 бывших парламентариев на сумму 230 миллионов евро в год; в то время как регионы тратят еще 175 миллионов.

При пересчете взносов государство сможет сэкономить 76 миллионов евро в год на выплатах парламентариям и другие 60 миллионов на областных депутатах.

Выступающие против реформы Рикетти подчеркивают опасность того, что бывшие депутаты обратятся в Конституционный суд, так как затрагиваются их приобретенные права. Конечно, при условии, что текст закона будет окончательно утвержден Сенатом до конца срока действия самого парламента.