США ужесточили удушающие Венесуэлу санкции

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Власти США расширили санкции против властей Венесуэлы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Американский Минфин опубликовал список из 13 действующих и бывших чиновников Венесуэлы, которые были внесены в черный список США.

Под американские санкции попали: министр внутренних дел Венесуэлы, директор полиции Венесуэлы, командующий Национальной гвардии, бывшие министры, бывший директор полиции Венесуэлы, нынешний и бывший вице-президенты национальной нефтяной компании PDVSA.

Все попавшие под американские санкции являются видными сторонниками действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Их всех США считают ответственными за нарушение прав человека и коррупцию.

Санкции подразумевают, что все активы этих лиц на территории США (если таковые имеются) замораживаются. Также им запрещается въезд на американскую территорию, а гражданам США запрещается иметь с ними какие-либо дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2017 года в Венесуэле продолжаются масштабные акции протеста, устраиваемые оппозицией и контролируемым ей парламентом против исполнительной власти во главе с президентом Мадуро.

Поводом для протестов послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией.

За время протестов погибли 90 человек, пострадали более 1,5 тысяч. несколько тысяч человек арестованы.