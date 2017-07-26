Виктор Орбан назвал Венгрию «надеждой ЕС»

Будапешт, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал свою страну «надеждой Евросоюза», поэтому «Брюссель не должен говорить о несолидарности Будапешта», пишет 26 июля Die Welt.

В своем интервью Baile Tusnad он отметил, что «Брюссель хочет сделать Евросоюз мусульманским».

Премьер-министр опасается, что «в будущем ЕС уже не будет принадлежать европейцам, Венгрия — венграм, Германия — немцам, Франция — французам и, тем более, Италия — итальянцам».

«Еще 27 лет назад мы думали, что Европа — наше будущее, а теперь, оказывается, мы — будущее Европы», — подчеркнул он.

Как пишет Die Welt, Виктор Орбан является «ярым противником принятия беженцев в странах ЕС». Помимо Венгрии, другие восточноевропейские страны отказываются участвовать в программе перераспределения беженцев, прибывающих в Италию и Грецию.

Для венгерского лидера «утрата этнической гомогенности означает культурную гибель своего народа», поэтому Венгрия борется, по словам Орбана, с «дехристианизацией» ЕС.