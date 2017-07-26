Списки российских участников фестиваля молодежи утвердят в августе

Дворики, Владимирская область, , 10:14 — REGNUM Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, планируют утвердить списки российских участников в течение августа. Об этом заявил во вторник на форуме «Территория смыслов» председатель Национального подготовительного комитета фестиваля Григорий Петушков.

По словам собеседника агентства, основную работу по формированию списков иностранных участников фестиваля планируется завершить также в августе. «Основную массу иностранных участников мы будем понимать к середине августа, но могут быть форс-мажоры, и окончательный список будет ближе к фестивалю», — добавил Григорий Петушков.

Списки приглашенных гостей планируется подготовить во время третьей встречи Международного оргкомитета фестиваля, которая пройдет во второй половине августе в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что организаторы пригласили на мероприятие участников 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Кроме того, приглашения могут получить экс-генсек ООН Пан Ги Мун, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и актер Леонардо Ди Каприо.

«Процедура приглашения гостей очень проста. Национальные подготовительные комитеты формируют свои предложения, и Международный организационный комитет утверждает эти списки. Заседание Международного подготовительного комитета будет во второй половине августа в Москве, и там первые списки будут утверждены», — цитирует ТАСС слова Григория Петушкова.

«Мы приглашаем ветеранов фестивального движения, среди которых есть и бывшие руководитель некоторых стран, в том числе и европейских», — добавил он.

По его словам, в числе приглашенных могут оказаться и действующие лидеры некоторых государств, а также спикеры, которые интересны современной молодежи.

При этом Петушков напомнил, что 25 июля 1947 года, то есть ровно 70 лет назад, в Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, при этом половина участников будет из России, а половина — иностранцы.

Ранее председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что только от россиян поступило более 110 тысяч заявок на участие в фестивале. Для отбора участников оргкомитет разработал систему отбора, состоящую из нескольких этапов.

Читайте подробнее на эту тему: Более 110 тысяч россиян подали заявки на участие в ВФМС-2017

На Всемирный фестиваль молодежи и студентов приглашены участники 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, а также министры счастья Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил участникам форума «Территория смыслов» начальник управления президента по общественным проектам, руководитель рабочей группы оргкомитета фестиваля по разработке и организации научно-образовательной и дискуссионных программ Сергей Новиков.

«В Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре есть такая должность, которая так и называется: министр счастья. Мы их, кстати говоря, пригласили на фестиваль и надеемся, что они приедут», — сказал Сергей Новиков, обращаясь к участникам форума.

Сергей Новиков также отметил, что главный девиз для молодежи на фестивале — «Россия — страна возможностей», и программа фестиваля должна быть интересна максимальному количеству людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, при этом половину от всех участников составят иностранцы. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также «развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».