Более 110 тысяч россиян подали заявки на участие в ВФМС-2017

Дворики, Владимирская область, , 17:42 — REGNUM Более 110 тысяч россиян подали заявки для регистрации в качестве участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом заявил председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В пятницу, 21 июля, Сергей Кириенко провел встречу с руководителями региональных подготовительных комитетов фестиваля на площадке Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

«Приятно осознавать, что у нас есть более 110 тысяч неравнодушных, талантливых человек, готовых потратить свою энергию на то, чтобы это событие стало лучшим», — приводит слова Кириенко пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Сейчас мы выходим на финишную прямую, и я приехал к вам с единственной главной целью — узнать, что еще можно и нужно сделать, чтобы фестиваль получился самым лучшим. Хотелось, чтобы прибывшие гости почувствовали, что такое Россия, и уехали с четким представлением, какая это современная страна», — отметил Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года.

В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, при этом половину от всех участников составят иностранцы. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также «развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».