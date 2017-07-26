«Единая Россия» против «мерзавчиков»

Москва, , 09:32 — REGNUM В части запрета продажи низкокачественного алкоголя инициатива требует более детального рассмотрения, считает сопредседатель Предпринимательской платформы

Марина Блудян

Необходимо разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах. Об этом заявила сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России», комментируя инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя в малой таре объемом 0,125 и 0,25 литров, поддержанную Министерством здравоохранения РФ.

«Обеспокоенность легальных производителей алкоголя тем, что в так называемых «мерзавчиках» продается некачественный алкоголь, понятна. К сожалению, в такой малой таре продается не только качественный алкоголь известных компаний. Однако эта инициатива не коснётся алкогольной продукции в малой таре, реализуемой на объектах туристической инфраструктуры: отелях, магазинах беспошлинной торговли и так далее», — заявила Блудян.

«При этом в части запрета продажи низкокачественного алкоголя инициатива требует более детального рассмотрения. Однако контроль со стороны соответствующего комитета Государственной Думы нужно обеспечить», — отметила она.

Сопредседатель Платформы напомнила, что в туриндустрии качественный алкоголь в малой таре закупается оптом, в частности, для нужд гостиниц, однако работникам данной сферы не следует беспокоиться о возможном ужесточении контроля.

При этом, по ее мнению, необходимо разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах. «Продажа «мерзавчиков» там, где они больше всего бросаются в глаза, способна спровоцировать тех, кому «немного надо». В этой связи нужно поставить соответствующий вопрос. Алкоголь в малой таре должен находиться там же, где размещается вся остальная алкогольная продукция», — сказала Марина Блудян.