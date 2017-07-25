«Эммануэль Макрон решил стать диктатором»

Мадрид, , 15:38 — REGNUM «У Макрона новые проблемы, — сообщает испанская La Vanguardia со ссылкой на французскую Le Parisien. — Не успел новый французский лидер испытать психологический шок от результатов соцопроса, свидетельствующих, что его уровень народного доверия за месяц упал на 10 пунктов, как подкатилась новая проблема. Бунт в «собственном доме» — партии En Marche!, созданной им в апреле 2016 года».

25 июля сотни членов партии обратились в суд с петицией, в которой требуют приостановить голосование по уставу организации «из-за недостатка демократичности», пишут оба названных выше издания.

«Истцы, (а под документом содержится около 1200 подписей, при том, что общее количество членов партии составляет 375 000), требуют перенести дату принятия конституирующего документа организации с 31 июля на «более позднее время», пока им не конкретизированное. Предлагаемая к принятию версия устава, по мнению заявителей, «не имеет ничего общего с первоначально заявленной линией и философией партии», — отмечают СМИ.

Параграфы и статьи устава, которые «внутренней оппозиции En Marche! не понравились», газетами не приводятся.