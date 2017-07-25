СК России расследует более 150 дел о военных преступлениях в Донбассе

Москва, , 05:42 — REGNUM В производстве Следственного комитета России находятся более 150 уголовных дел о военных преступлениях в Донбассе. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 25 июля.

«В нашем Управлении по расследованию преступлений с применением запрещённых средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востокеУкраины», — сообщила представитель СК.

По её словам, в рамках этих расследований 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооружённых сил Украины, привлекаются российской стороной к уголовной ответственности.

При этом Петренко подчеркнула, что эта цифра не окончательна, так как следователям предстоит разобрать ещё немало эпизодов.

Представитель СК также сообщила, что в рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях. В качестве свидетелей и потерпевших российскими следователями допрошены более 136 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM , Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса. По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.