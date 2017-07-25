Вашингтон ожидает нового ракетного запуска в КНДР в течение недели

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Очередное испытание баллистической ракеты в Северной Корее может быть проведено в течение недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

По информации агентства, разведка США зафиксировала транспортировку оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР.

Источники отмечают, что в предыдущих случаях после аналогичного передвижения техники запуск ракеты в КНДР происходил ее позднее чем, через шесть дней. Кроме этого, в Вашингтоне не исключают, что новые испытания могут быть приурочены к отмечаемому 27 июля в КНДР празднику в честь окончания Корейской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Ракета была запущена с территории провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря и упала в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 кими пролетела около 510 км. В свою очередь Центральное телевидение КНДР заявило, что ракета преодолела расстояние в 933 км, а максимальная высота её полёта составила 2802 км. Официальные лица в Вашингтоне признали проведённое КНДР испытание успешным, а также назвали запущенную ракету межконтинентальной.

В ответ на проведённое Пхеньяном испытание США, Франция и Великобритания призвали ужесточить санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи.