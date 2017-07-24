У ДНР и ЛНР нет информации о возможном визите представителя Госдепа США

Донецк, , 17:23 — REGNUM В Донецке позитивно реагируют на желание всех политических игроков внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сегодня, 24 июля, заявил глава делегации ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил подконтрольные Киеву территории бывшей Донецкой области. В Краматорске в ходе пресс-конференции он выразил желание пообщаться с «другими сторонами процесса», однако не уточнил, кого имеет ввиду.

«Мы положительно расцениваем любые возможности мирного урегулирования конфликта. Однако на данный момент официальной информацией о намерениях Курта Волкера посетить территорию республики мы не располагаем», — заявил Пушилин.

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, в свою очередь, заявил, что в республике готовы к встрече с американским дипломатом.

«Никакой инициативы от господина Волкера в наш адрес замечено не было», — сообщил Дейнего.

«Я очень сильно сомневаюсь, что этот представитель (от США) найдет возможность встретиться с нами. Хотя очень хотелось бы встретиться, посмотреть в глаза этому человеку, услышать его риторику. Я думаю, это была бы достаточно полезная для всех сторон встреча при любых исходных позициях», — выразил уверенность представитель ЛНР.

Он подчеркнул, что сделать «хоть сколько-то» объективные выводы о ситуации в Донбассе невозможно без посещения обеих сторон конфликта.

«Это абсолютный абсурд. Он не пытался ни с кем обсудить ситуацию и уже уехал. Выводы либо были у него изначально готовы, которые он должен был сделать и поэтому ему было абсолютно безразлично, что посещать. Либо же он получил новые вводные, которые необходимо дополнительно прорабатывать, прежде чем посещать именно наши территории», — подытожил Дейнего.