В Египте за причастность к убийству генпрокурора повесят 28 человек

Каир, , 13:44 — REGNUM В Каире уголовный суд приговорил к казни через повешение 28 человек, обвиняемых в убийстве генпрокурора страны Хишама Бараката, передает 23 июля информационное агентство T-online.

Помимо этого, 15 человек приговорили к пожизненному заключению, восемь — к 15 годам тюремного заключения, 15 — к 10 годам лишения свободы.

По всем подсудимым было вынесено обвинение в совершении преднамеренного убийства, в сотрудничестве с террористами и в хранении оружия.

Сообщается, что прокурор Баракат посадил в тюрьму и приказал убить тысячи исламистов. Сам он умер 29 июня 2015 года в результате тяжелых ранений, полученных при взрыве автомобиля, встретившегося по пути следования его кортежа.

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