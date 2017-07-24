«Независимая Каталония потеряет 30% ВВП и вдвое увеличит безработицу»

Мадрид, , 11:37 — REGNUM «Независимость принесет Каталонии одни проблемы, — заявил в интервью испанской газете АВС министр экономики пиренейского королевства Луис де Гиндос. — Количество безработных в регионе вырастет вдвое, а ВВП его упадет на 25−30%. Это не пропаганда, а результаты серьезного углубленного экономического анализа, проведенного нашими специалистами».

Министр отметил, что «Испании отделение Каталонии тоже принесет ущерб, но размеры здесь просто несопоставимы: автономия автоматически выпадет из зоны евро, окажется за пределами Евросоюза, о чем её неоднократно предупреждали». «Оказаться вне ЕС — это значит потерять возможность беспошлинной торговли с 27 странами, а обложение пошлинами удорожит каталонскую продукцию настолько, что сделает её неконкурентоспособной. Выпуск своих собственных денег будет сопровождаться высокой инфляцией и девальвацией. Все это каталонские лидеры не хотят сообщить своему населению, преследуя свои скрытые цели. А правительство Испании не может допустить, чтобы обман торжествовал и потому обязано принять меры, чтобы референдум о независимости, который, к тому же, не является легитимным, состоялся», — заявил он.

Луис де Гиндос также коснулся вопроса государственного долга автономии, заявив, что «выйдя из Испании Каталонии придется занимать на внешних рынках, чтобы погасить долг перед нами». «И займы будут совсем не под те проценты, что существуют внутри королевства, когда казна ссужает деньги региону. Проценты будут драконовскими, внешний рынок пощады не знает. Наше казначейство — это мать, а рынок — мачеха. Со всеми вытекающими последствиями», — пояснил министр.