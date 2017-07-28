Прибалтика: от демографического кризиса к демографической катастрофе

Вильнюс, , 08:41 — REGNUM Последние четверть века население Литвы и Латвии сокращается крайне быстрыми темпами. Так, Литва заняла первое место среди стран Евросоюза по данному показателю (сокращение 1,42% на тысячу жителей), а Латвия — второе (0,96%). О демографической катастрофе прибалтийских стран пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Скорость, с которой сокращается население в этих двух прибалтийских странах, не просто высока, она повышается. Только по данным с 2014 года убыль населения Латвии составляла сперва 0,77%, затем 0,86%, 0,97%. За прошедшее с 2010 года страна потеряла 8% населения (в том числе и за счет отъезда граждан в другие государства и за счет смертности, превышающей рождаемость). При этом падает и численность молодежи (на целых 42% начиная с 1990 г.) — в среднем на 5% ежегодно. Уже в позапрошлом году молодежь составляла всего 14% жителей страны.

Продолжение данной тенденции приведет к потере прибалтийскими странами (кроме Эстонии) до 40% населения за последующую четверть века, причем в оставшуюся долю не войдут молодые и энергичные люди. п

Почему при данных условиях лишь нарастает русофобский накал и какие выводы следуют для России, читайте здесь: Политическая Прибалтика исчезнет после 2050 года

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