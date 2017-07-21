Выборы президента Киргизии: «Бульдозер революции» и три женщины-кандидата

Бишкек, , 16:49 — REGNUM В ЦИК Киргизии с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах обратилась председатель Ассоциации НПО и НКО Токтайым Уметалиева. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Также о намерении потягаться за президентское кресло в ведомство сообщили председатель общественного фонда «Улуу чындык» Токтобубу Таласбаева, получившая известность, защищая интересы проблемных кредитозаемщиков, и консультант Дамира Токтосунова.

Кроме того, свою кандидатуру в ЦИК представил частный адвокат Азимбек Бекназаров, ранее занимавший такие госдолжности, как: вице-премьер-министр, генеральный прокурор и полномочный представитель президента в парламенте.

Отметим, что Азимбек Бекназаров принимал активное участие как в «Тюльпановой революции», произошедшей в Киргизии в марте 2005 года, в также «Апрельской революции» 2010 года, за что киргизстанская общественность удостоила его прозвища «Бульдозера революции».

Также оппозиционный политик получил широкую известность, благодаря организации ряда так называемых «антикумторовских митингов», выступлений совместно с другими бывшими членами Временного правительства против референдума о внесении в Конституцию изменений, расширяющих полномочия премьер-министра и ряде скандалов, связанных с территориальными спорами Киргизии и Узбекистана, а также высказываниями националистического характера.