Госдума проведет слушания по лесной амнистии в октябре – Володин

Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума в ходе осенней сессии проведет парламентские слушания по вопросу реализации закона о так называемой «лесной амнистии». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами во второй половине октября проведем большие слушания по вопросу, который имеет непосредственное отношения к реализации норм закона, который мы с вами сейчас рассматриваем», — заявил Володин в ходе рассмотрения закона в третьем чтении на пленарном заседании.

С предложением провести такие слушания в ходе заседания выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Предложение такое: следующие широкие слушания, которые мы по вашей инициативе проводим в этом зале, посвятить лесной отрасли, и в том числе узнать первые итоги, чтобы приехали люди со всей страны и сказали, что там происходит», — предложил Нилов.

Спикер Госдумы поддержал депутата и предложил пригласить к участию не только глав регионов, но и вице-премьер министра Дмитрия Козака, который инициировал законопроект о проведении лесной амнистии.

Закон о лесной амнистии Госдума приняла в третьем чтении 21 июля. Он предлагает подвергнуть амнистии участки лесов, которые по законным основаниям оказались в частном владении граждан из-за ошибок в кадастрировании. Инициатором выступало правительство. Документ вызвал много споров и критики в ходе рассмотрения в Госдуме, в частности, из-за того, что между рассмотрением документа во втором и третьем чтении прошло меньше суток. Для того, чтобы убедить депутатов поддержать законопроект, в Госдуму был приглашен Дмитрий Козак.