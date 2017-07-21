Верховный суд Испании пересмотрит иск против режима Асада

Мадрид, , 14:17 — REGNUM Пленарное заседание по уголовным делам Национального суда Испании 21 июля изучило обращение Генеральной прокуратуры против решения судьи Элоя Веласко расследовать иск к правительству президента Сирии Башара аль-Асада за преступление террористической направленности, сообщает El Periódico.

Судья Веласко, возглавлявший один из магистратов Верховного суда, ранее принял иск женщины с испанским гражданством против сирийского режима за гибель своего брата в сирийской правительственной тюрьме.

Однако прокуратура Испании выступила против этого расследования, так как погибший брат не был гражданином Испании или испанской национальности, что является одним из требований Закона всеобщей справедливости, который устанавливает юрисдикцию в отношении совершения преступлений террористического характера.

Иск был подан группой адвокатов, в котором описывается, как сирийское правительство во главе с Асадом совершало через свои силы безопасности и разведку преступления террористического характера в отношении гражданских лиц, участвовавших в событиях «арабской весны» в 2011 году.

Согласно иску, заявитель, гражданин Испании, является жертвой принудительного задержания, пыток и казни ее брата, так что в соответствии с законом всеобщей справедливости, реформированном в 2014 году, «испанские суды вправе расследовать эти факты, представляющие собой преступления террористического характера».

Напомним, в сентябре 2013 года сотрудник судебной экспертизы сирийской полиции покинул страну, забрав с собой более 50 000 фотографий, на которых, предположительно, изображены тысячи трупов из незаконных центров содержания под стражей со следами пыток и насильственной смерти. Сообщается, что в данном файле содержатся фотографии 6 тыс. человек.