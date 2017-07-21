В Узбекистане поставили памятник бывшему главе ЦК компартии Шарафу Рашидову

Ташкент, , 10:29 — REGNUM Памятник бывшему первому секретарю ЦК компартии Узбекистана Шарафу Рашидовуустановлен в Джизакской области страны, в центре района, носящего имя этого политического деятеля.

Бюст появился в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 марта 2017 года «О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова».

Памятник открыли дочь Шарафа Рашидова Сайёра Рашидова и хоким (губернатор) Джизакской области Улугбек Узоков.

Сообщается, что проводится работа по организации в Джизаке мемориального дома-музея, подготовка к изданию сборника «Избранное», книги памяти «Выдающийся сын нашего народа», созданию документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова.

В Джизакском политехническом институте состоялась научно-практическая конференция «Личности, живущие в веках: история Узбекистана и Шараф Рашидов».

Шараф Рашидов родился в крестьянской семье в Джизакской области Узбекистана. В ноябре 1941 года был направлен на Калининский фронт. Награжден орденом Красного Знамени. В 1943 году после ранения был комиссован как непригодный к дальнейшей службе. Прошел путь от рядового журналиста областной газеты до руководителя коммунистической партии Узбекистана в 1959 году.

Скоропостижно скончался 31 октября 1983 года в разгар расследования обвинений руководства УзССР в коррупции.

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