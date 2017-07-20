Медведев и Парфенчиков обсудили приоритеты в развитии Карелии

Москва, , 16:53 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел в Москве рабочую встречу с врио главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Обсуждались перспективы социально-экономического развития Карелии, сообщила 20 июля пресс-служба правительства России.

В начале встречи Дмитрий Медведев предложил рассказать, как Артур Парфенчиков видит приоритеты социально-экономического развития республики с учётом её географического положения, населения, имеющихся возможностей по размещению новых производств и создания новых точек роста.

Артур Парфенчиков, с февраля возглавляющий Карелию с приставкой врио, сообщил, что за прошедшие месяцы успел побывать во всех районах республики, встречался с жителями и в больших наших населённых пунктах, и в отдалённых посёлках, и потому представляет ситуацию в регионе.

«Конечно, есть ряд важных стратегических задач. В первую очередь — оптимизация бюджетной сферы в республике. Мы сейчас плотно с Минфином работаем. Я думаю, в августе выйдем уже на определённые решения, которые позволят нам определить бюджетную перспективу на ближайшие годы», — сказал Парфенчиков, отметив, что это станет платформой для решения других задач, стоящих перед Карелией.

По мнению врио главы республики, в Карелии есть перспективные точки роста. Прежде всего, это традиционное для республики направление — лесопользование, лесопроизводство, переработка леса.

«Здесь мы намерены работать в плане внедрения системы интенсивного лесопользования. Есть ряд интересных проектов, заинтересованность крупных банковских структур по развитию глубокой переработки леса на территории республики. Полагаем, что это серьёзная перспектива», — сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, нуждаются в развитии также традиционные для Карелии горнопромышленные предприятия, в том числе связанные с добычей и переработкой нерудных природных материалов.

Необходимо уделять особое внимание и вопросам сельского хозяйства, считает Артур Парфенчиков.

«При всей сложности положения этой отрасли в Карелии, наряду с абсолютно перспективной отраслью — рыборазведением, мы видим и перспективы восстановления молочного животноводства, традиционного для нашей республики ещё в советские времена. Есть ряд крупных инвесторов, которые заинтересовались нашими предложениями. Это, конечно, тоже очень важный социальный фактор», — отметил врио главы Карелии.

«Вкупе с молочной переработкой есть ориентирование на крупные рынки, Петербург в первую очередь. Поэтому, я думаю, здесь будем развиваться», — добавил он.

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Парфенчиков также подчеркнул перспективность развития туристической сферы в регионе. «Туризм, мне кажется, должен стать точкой развития республики. Полагаем, что, может быть, даже в перспективе треть ВВП республики должна формироваться за счёт этого направления. Здесь плотно сейчас работаем с Ростуризмом, определили задачи по выполнению федеральных программ до 2019 года. В этом году всё это успеваем, средства осваиваем», — сказал врио главы Карелии.

При наличии исторических брендов Карелии — Кижи, Валаам, — необходимо сформировать вместе с Ростуризмом ряд новых туристических кластеров: в первую очередь Северное Приладожье, а также Беломорский кластер и Заонежье, считает Парфенчиков.

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Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, на встрече были затронуты темы строительства важных социальных объектов — президентского кадетского училища и перинатального центра.

«Кадетское училище мы должны 1 сентября сдать. При всем сложном графике я уверен, что 25 августа мы его запустим», — сказал Парфенчиков. По его словам, тысячи детей из удаленных районов Карелии смогут получать высококачественное образование в этом училище.

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Дмитрий Медведев обратил внимание врио главы Карелии на важность появления в республике современного перинатального центра. Парфенчиков сообщил, что работы идут в соответствии с графиком.

«Самое главное — мы сейчас вместе с Ростехом провели процедуру закупки основного тяжелого медицинского оборудования, которое могло бы задержать строительство. Но мы надеемся, что поставки будут вовремя, и к 31 октября мы надеемся выйти на окончание строительства, на лицензирование. В этом году центр мы точно запустим. Здесь нет никаких сомнений», — отметил Артур Парфенчиков.

«Это очень важно для республики. Прошу Вас внимательно следить за тем, как идёт стройка, действительно важно её завершить в этом году», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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