Рогозин о «запрете» лететь в Молдавию: «Прилечу обязательно»

Москва, , 12:49 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин «обязательно» посетит Молдавию, несмотря на сообщения СМИ о запрете визита российской делегации. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Я не понял, кто там мне чего запретил, — пишет Рогозин. — Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР».

Ранее издание Deschide сообщило, что МИД Молдавии отказал РФ в пролете через воздушное пространство страны и посадке в Кишиневе и Тирасполе самолетов ВВС РФ, которые должны были прибыть в Молдавию и Приднестровье для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре.

По данным издания, на воздушных судах для участия в мероприятиях планировала прилететь российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

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