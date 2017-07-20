Иск по сносу памятнику Колчаку в Иркутске отклонен

Иркутск, , 08:37 — REGNUM Отказ в иске с требованием снести установленный в Иркутске памятник адмиралу Александру Колчаку (военному преступнику, не подлежащему реабилитации) получил адвокат Олег Федоров, сообщает 20 июля «Твой Иркутск».

Кировский районный суд отказал адвокату. Причина в том, что, судя по заявлению, права, свободы и законные интересы истца не нарушаются, — таков вывод суда.

По словам самого юриста, он еще не получил определение из суда. Он решит, будет обжаловать вердикт или нет в этой же инстанции, после ознакомления с документами. Возможно, он будет подавать иск в Иркутский областной суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федоров подал иск в Кировский районный суд 18 июля. В документе содержится требование демонтировать памятные знаки Колчаку: памятник в сквере напротив Знаменского монастыря, мемориальную доску, расположенную в здании городского вокзала и памятную запись с упоминанием Колчака на здании Иркутского областного краеведческого музея.

Федоров возмущен возвеличиванием военного преступника Колчака. Он действует не в одиночку — его поддерживает общественность.

«Мне огромную методическую поддержку оказал Олег Барсуков, адвокат из Санкт-Петербурга, который провел аналогичный процесс в городе на Неве. Огромную методическую поддержку оказали местные представители движения «Суть времени», в частности Михаил Ермаков. Я им чрезвычайно благодарен», — сказал он.

Напомним, Колчак — нереабилитированный военный преступник. Попытки его посмертной реабилитации осуществлялись неоднократно, однако суд каждый раз признавал Колчака не подлежащим реабилитации.

В Омске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске и других городах в постсоветский период истории России были устновлены памятники и мемориальные доски Колчаку.

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