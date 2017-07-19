В Омске хотят поставить памятник жене Колчака. Далее — памятник Еве Браун?

Омск, , 07:50 — REGNUM Публицист, автор статей об адмирале, военном преступнике времен Гражданской войны Александре Колчаке Максим Максимов заявил о невозможности установки в Омске памятника гражданской жене Колчака Анне Тимиревой. Так он ответил на предложение гендиректора омского «12 канала» Александра Малькевича установить в Омске скульптуру Тимиревой, сообщает ИА Красная весна.

«Господин Малькевич серьезно считает, что уместно в качестве примера беззаветной любви женщины к мужчине предлагать скульптуру Анны Тимирёвой — гражданской жены адмирала Колчака? Он предлагает влюбленным и новобрачным брать пример с ЭТОЙ истории любви?» — прокомментировал эксперт предложение Малькевича.

«Для своего личного счастья Анна Тимирёва бросила мужа, сослуживца Колчака, с которым была повенчана, и малолетнего ребенка», — говорит Максимов. Адмирал Колчак, к которому Тимирёва уехала в Омск, тоже имел семью: жену и малолетнего сына. Счастье Колчака и Тимирёвой было «построено на несчастье нескольких людей, на нарушении клятвы перед Богом быть верным своему супругу. Потому оно, счастье, и продлилось недолго».

В феврале 1920 года белый адмирал был объявлен военным преступником и расстрелян. Спустя непродолжительное время после этого Тимирева уехала в Москву, где снова вышла замуж. »

"Вот и вся история любви, которой почему-то должны восхищаться новобрачные и влюбленные жители Омска», — добавил публицист.

Скульптуры Тимирёвой ни в Омске, ни в других городах не будет и не может быть, считает Максимов, так как Александру Колчаку отказано в реабилитации всеми судебными инстанциями РФ. Он — военный преступник и «невозможно не принять это во внимание и увековечивать память Тимиревой якобы за то, что у нее с адмиралом была настоящая любовь».

«По такому принципу мы далеко зайдем. У Евы Браун, например, тоже могла быть настоящая любовь, мы и по этому поводу будем выражать восхищение? И, возможно, даже большее, чем по поводу Тимиревой, ведь Тимирева после любви к адмиралу была потом еще раз замужем, а Ева Браун оставалась верна до конца. А кому верна, кого она любила — какая разница, не правда ли?», — пояснил Максимов.

Переписку Тимиревой и Колчака, которую Александр Малькевич рекомендует прочитать молодежи, эксперт оценил как очень ценный исторический документ, но при этом весьма сомнительную с лирической точки зрения литературу: «Что касается любовной переписки Колчака и Тимиревой, в которой Колчак между делом признает, что находится под патронажем англичан… Пусть молодежь ее прочтет, ничего особо увлекательного и высокого в ней нет. Просто смешно ставить этот сборник писем в один ряд с «Капитанской дочкой», «Дубровским» и «Евгением Онегиным», что, похоже, пытается делать гендиректор главного омского телеканала».

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В том, что скульптура гражданской жены Колчака украсит Омск, Максимов также сомневается: «Малькевич предлагает омичам скульптуру, на фоне которой можно будет сделать селфи, которую можно будет потереть «на счастье» за ее зонтик, нос и другие места».

«Это потребительское отношение к культуре, гедонистическая тяга приобщиться к внешней красоте без внутреннего высокого содержания. Все это неизбежно и очень скоро выйдет из моды, как выходит из моды идентичный натуральному американский фастфуд и газированная вода с вредными красителями и ароматизаторами. Если Малькевич хочет сделать молодоженам и влюбленным приятное — пусть разобьет клумбу и посадит цветы — это будет очень красиво, красивее сомнительных скульптур», — заявил эксперт.

Напомним, 17 июля гендиректор омского «12 канала» Александр Малькевич в телеинтервью предложил установить в Омске скульптуру Анны Тимиревой. По его словам, это могла бы быть городская скульптура — «место поклонения не только туристов, но и новобрачных, ее шляпку, зонтик могли бы натирать до блеска, и это было бы еще одно место, еще один символ, который украсил бы Омск». И молодежь узнавала бы больше об истории России, о том, какие высокие отношения могли существовать между мужчиной и женщиной, заявил Малькевич.

Ранее в Санкт-Петербурге по решению суда была снята памятная доска военному преступнику времен Гражданской войны адмиралу Колчаку, установленная в ноябре 2016 года. Почти в это же время иркутская общественность потребовала демонтажа памятника Колчаку, установленного в Иркутске в 2004 году.

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На этом фоне надежды отдельных представителей омской политической элиты поставить загодя изготовленный скульптором памятник адмиралу Колчаку на Иртышской набережной становятся все более и более призрачными. Поклонники Колчака, вероятно, отчаявшись увековечить память военного преступника, решили установить в Омске скульптуру хотя бы его гражданской жены.

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