Трамп жалеет о назначении Сешнса генпрокурором США

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил сожаление о назначении Джеффа Сешнса на должность министра юстиции из-за его решение взять самоотвод в расследовании дела о «российском вмешательстве», передаёт The New York Times.

«Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался, то он должен был предупредить меня об этом перед вступлением в должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого», — приводит издание слова главы Белого дома.

По мнению Дональда Трампа, решение генпрокурора самоустраниться от расследования дела было «очень нечестным по отношению к президенту».

Напомним, в июне в СМИ со ссылкой на источники появлялась информация, что Джефф Сешнс готов уйти со своего поста из-за разногласий с главой государства.

В частности, телеканал АВС News сообщал, что градус напряжения в отношениях между генпрокурором и президентом достиг такой высокой точки, что Сешнс прямо заговорил с Трампом о своей отставке, однако Трамп это предложение не принял.

Как передавало ИА REGNUM, в начале года советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, не проработав и месяца, был вынужден уйти в отставку из-за информации о его встрече с послом России Сергеем Кисляком, на которой обсуждались антироссийские санкции.

Вскоре аналогичная угроза нависла и над Сешнсом: его обвинили в том, что в анкете при вступлении в должность генпрокурора в январе 2017 года он не указал факт встречи с российским послом. Сешнс на тот момент был сенатором и встреча носила рутинный характер.

В результате давления Джефф Сешнс в марте решил взять самоотвод в расследованиях, касающихся возможных связей Дональда Трампа с Россией. Расследование «российского дела» в настоящее время ведёт назначенный Минюстом США специальный прокурор — бывший директор ФБР Роберт Мюллер.