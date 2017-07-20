Молдавия и Украина: поджигатели конфликта на Днестре

Тирасполь, , 02:21 — REGNUM За действиями Молдавии и Украины по установке совместного контроля на приднестровско-украинской границе «прослеживается четкая стратегия по разжиганию конфликта». Об этом заявил на брифинге в Тирасполе глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он обратил внимание на политический характер деклараций руководства Молдавии и Украины, прозвучавших в ходе процедуры открытия совместного пункта пропуска в Кучургане. «Уверен, что ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что никакого отношения к экономике этот шаг не имеет. Звучали совершенно иные тезисы, которые подчеркивают намеренный политический характер решения по установке совместного контроля. Кроме того, подтверждалось, что будет проводиться работа по установке совместных пунктов пропуска по всему периметру украинско-приднестровской границы. Для нас это, безусловно, неприемлемый вариант, это недопустимые односторонние действия, которые могут привести к серьезным негативным издержкам и последствиям, с чем соглашаются и некоторые наши международные партнеры», — подчеркнул Виталий Игнатьев.

Дипломат также отметил, что проблема совместного контроля обозначила истинные позиции некоторых участников переговорного процесса. «Хотел бы обратить внимание, что, например, Европейский союз, который является наблюдателем в переговорном процессе, непосредственно принимает участие в реализации совместного контроля. И уже поэтому тезисы о том, что контроль границы — якобы двустороннее дело Молдовы и Украины, не выдерживают никакой критики», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Риторика о том, что совместный контроль не имеет отношения к конфликту и процессу урегулирования, несостоятельна. Это — попытка некоторых внешних участников избежать ответственности, уйти от обсуждения этой проблематики за столом переговоров», — заявил Игнатьев.

По его мнению, решение о совместном контроле является очередным вызовом и региональной стабильности, и международному переговорному механизму. Приднестровье, по его словам, будет добиваться отмены данной деструктивной меры. «Опыт показывает, что ни одна односторонняя мера, которая предпринималась на протяжении всего периода урегулирования конфликта, не приносила пользы, а наоборот, приводила к конфронтации, и эскалации напряженности. Внешние участники, которые поддерживают такие шаги, создают для них политико-дипломатическое прикрытие, должны понимать всю полноту своей ответственности, так как за этими действиями прослеживается четкая стратегия по разжиганию конфликта. Любые элементы давления на Приднестровье, безусловно, не останутся без соответствующей политико-дипломатической реакции», — подвел итог Виталий Игнатьев.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровском-украинской границе. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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