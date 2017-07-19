ФСБ запросила помощи у ФБР в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обратилась к американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) с просьбой оказать содействие при обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом сказано в ежегодном докладе Государственного департамента США, посвященном анализу террористических угроз в мире, сообщает сегодня, 19 июля, телеканал RT.

В документе не сказано, какую именно помощь запросила российская спецслужба у американских правоохранителей. Также нет ясности, согласились ли американские спецслужбы эту помощь оказать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , матчи финальной стадии ЧМ-2018 будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.