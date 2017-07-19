Блокада Приднестровья: Молдавия и Украина действуют против народа

Тирасполь, , 21:15 — REGNUM «Инвестиционные риски, серьёзные потери экономических агентов и прямой ущерб для экономики и бюджета Приднестровья», — такими, по словам премьер-министра Приднестровья Александра Мартынова, будут основные последствия работы молдавско-украинского погранично-таможенного поста в Кучурганах на границе ПМР с Украиной.

«Некоторые политики из сопредельных государств периодически делают заявления о том, что необходимо развивать экономику, чтобы гражданам по обоим берегам Днестра нормально жилось, чтобы развивалась экономика, но, к сожалению, на практике мы видим другое. Установка совместного таможенного поста — это явный пример действия не в интересах народа», — сказал Мартынов в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

По его словам, представители Приднестровья неоднократно обозначали риски и негативные последствия для республики, связанные с установкой постов, и предлагали обсуждать эти проблемы на международной площадке формата «5+2». Однако аргументы приднестровской стороны услышаны не были. «Самое плохое в этой ситуации, что аргументы приднестровской стороны просто не хотят слышать, несмотря на то что есть различные форматы переговорного процесса», — отметил он, подчеркнув, что Приднестровье готово приступить к переговорам в любое время.

«Всё, что необходимо на сегодняшний день, это услышать аргументы друг друга и принять решение, которое будет способствовать развитию экономики, улучшению уровня жизни граждан, а не наоборот», — сказал премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровском-украинской границе. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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