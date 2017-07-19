Андрей Никитин: Новгородская область — регион со столичной историей

Москва, , 11:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин рассказал корреспонденту ИА REGNUM и чрезвычайных ситуациях в регионе, перспективах развития дорожной отрасли и туризма и о взаимодействии с федеральным центром.

ИА REGNUM : Андрей Сергеевич, в Новгородской области Вы уже пять месяцев, и в соцсетях новгородцы уже заметили, что Вам пришлось пройти здесь и огонь, и воду. Речь о двух чрезвычайных ситуациях: первая связана с пожаром в населённом пункте Панковка, вторая — с проливными дождями и их последствиями в ряде районов Новгородской области. Как удаётся справляться? И как Вы оцениваете работу властей на местах?

Наверное, нельзя эти ситуации ровнять: хотя бы в силу того, что они были разной длительности. Пожар в Панковке — это тяжёлый случай, который произошёл быстро, а режим ЧС нужен был для оперативной реакции на его последствия. И глава поселения, и глава Новгородского района отреагировали оперативно и показали себя с хорошей стороны — прежде всего, с точки зрения заботы о людях. Молодец глава поселения: она моментально организовала размещение погорельцев и всё остальное. Что показательно: те предприниматели, которые работают в Новгородском районе, в один момент оказали помощь — а там нужно было хотя бы сгоревшую крышу полиэтиленом закрыть. То есть сразу было понятно, что делать. Сама же ситуация, её масштаб — следствие тех лет, когда такие дома строились. Конечно, жаль того человека, который погиб — скорее всего, он курил в постели. Но если был бы нормальный дом, это коснулось бы только его квартиры. А из-за того, что крыша была построена с нарушениями, пострадали люди со всего шестого этажа, ну ещё и ниже на этажах заливы тоже были.

ИА REGNUM : В Панковке режим чрезвычайной ситуации снят?

Его сняли через пять дней. Режим ЧС был нужен для того, чтобы быстро сфокусировать ресурсы и сделать так, чтобы никто из жильцов этого дома не сидел у себя на кухне, а снег бы шёл ему на голову. То есть задача была довольно простая.

А что касается ЧС по Любытинскому, Хвойнинскому, Окуловскому и Крестецкому районам — это было неожиданно, и ситуация развивалась лавинообразно. 30 июня я был на совещании в Москве, и где-то часов с восьми вечера ко мне стала поступать информация о том, что ситуация всё хуже, хуже и хуже. Я планировал утром в Новгород поехать, но взял машину и вернулся ночью, и к этому времени мои коллеги — вице-губернаторы Александр Дронов и Игорь Верходанов — уже были на месте.

Хорошо проявили себя дорожники, компании-подрядчики — можно сказать, что появилось некое «дорожное братство»: все, кто там был, просто подогнали технику и сразу на месте готовы были решать все вопросы. Позвонил губернатор Тверской области, сказал, что готов оказать любую помощь. МЧС, естественно, сразу включились в работу. А что касается власти на низовом уровне — это старосты, отдельные чиновники… Вот ситуация с посёлком Неболчи, о которой писали СМИ: там люди скупили весь хлеб. Была такая забавная картина: заходишь в магазин, и там есть молоко, сметана, масло, пряники, какие-то сухари — всё есть, а конкретно хлеба нет. То есть сначала люди в панике его купили, а потом стали говорить, что хлеба не хватает. Проблема была в том, что с ними никто не разговаривал — ни власти поселения, ни старосты. И у людей возникло ощущение, что их бросили. А когда вокруг людей что-то происходит и никто не объясняет им, что именно и что делается — конечно, у них панические настроения нарастают. И в этом плане, если давать оценку местной власти, это низовое звено сработало, на мой взгляд, неплохо, но — максимум — на четвёрку с минусом. Людей надо было послушать, а самое главное — им нужно было давать информацию.

ИА REGNUM : Чем сейчас можете обнадёжить людей, попавших в эти ситуации? Когда вернутся в свои квартиры погорельцы из Панковки?

К 1 сентября крыша у дома будет готова.

ИА REGNUM : А что касается июльской ЧС — какие дальнейшие действия?

Сейчас заканчивается просушка домов, это делается силами МЧС. Дальше мы окажем какую-то помощь из бюджета — тем, у кого пострадали посевы. Найдём возможность оказать дополнительную помощь людям старшего возраста, у которых затопило приусадебные участки — это поручение министра [главы МЧС Владимира Пучкова — прим. ИА REGNUM ].

ИА REGNUM : Режим чрезвычайной ситуации пока действует?

Действует, пока сохраняется дождливая погода. И будет действовать до тех пор, пока мы не будем уверены, что те реки, которые разлились в начале июля, больше так себя уже точно не поведут. В ближайшие несколько дней, как мы ожидаем, федеральная комиссия оценит ущерб от чрезвычайной ситуации. Наша оценка, пока «на глазок» — это порядка 700 млн рублей.

ИА REGNUM : Это значительные деньги для регионального бюджета?

У нас весь бюджет дорожного фонда — 2 с небольшим миллиарда рублей. И большая часть этих денег уходит на содержание дорог: это уборка снега и те вещи, которые нельзя не делать. То есть на ремонт как на таковой средств остаётся мало. Конечно, мы рассчитываем на федеральную помощь.

ИА REGNUM : Почти сразу после начала работы в регионе Вы заявили, что дорожная отрасль будет реформирована: как именно? Что будет с «Новгородавтодором», к которому были претензии у региональной Счётной палаты даже после нашумевшего «дорожного дела»? И что будете предпринимать, чтобы, как Вы уже заявляли, деньги на дороги «не разбазаривались»?

Это целый пакет мероприятий: что-то можно сделать быстро, что-то — до конца года. Во-первых, это, конечно, более чёткое усиление ответственности подрядчиков за проделанные работы. Это более сложные контракты, в которых прописываются все требования к дорогам, которые мы будем ремонтировать. Это более точный расчёт стоимости дорожного полотна — кстати, стоимость будет снижена. Но вы же понимаете, что у нас такое законодательство, что ремонт километра дороги в нашем сельском поселении может выиграть компания из Хабаровска, и мы понимаем, что из Хабаровска к нам она никакую технику не потащит — это в чистом виде попытка перепродать контракт кому-то из местных подрядчиков, предварительно сняв маржу, что, кстати, и привело к тому, что местных ДЭПов [дорожно-эксплуатационных предприятий — прим. ИА REGNUM ] у нас, по сути, не осталось. Думаю, что мы подумаем над вопросом централизации закупок, а закупки ряда расходных материалов можно делать зимой, когда цены самые низкие. Ну и, конечно, самый главный вопрос — это вопрос контроля.

ИА REGNUM : Насколько я понимаю, этим вопросом как раз и занимался «Новгородавтодор»?

Да, только теперь это не он будет делать, а, скорее всего, независимая подрядная компания. Знаете, как это было? В каждом районе от «Новгородавтодора» сидели люди, которые занимались контролем. И мы очень быстро выяснили, что они никогда не выезжали на место работ. То есть приезжал подрядчик, привозил керн [проба асфальтобетона — прим. ИА REGNUM ], где он этот керн взял — никто не спрашивал, документы подписывали, а что на самом деле в той дороге, какой мусор там — никто не знал. А зарплата у такого контролёра была тысяч 30−40, может 50. Вот их нужно оптимизировать. И, безусловно, должен быть независимый контроль компаний, которым выгодно находить недочёты.

ИА REGNUM : По срокам — как быстро это удастся?

До конца года это нужно сделать.

ИА REGNUM : Июльская ЧС обострила проблемы отдалённых сельских территорий: и их транспортной доступности, и доступности элементарных социальных услуг. В программу моногородов такие районы не попали. Недавно в регионе, во всех муниципалитетах, прошли стратегические сессии. Чем они помогут таким территориям?

Понимаете, суть этих сессий была в чём: найти людей, готовых брать на себя ответственность за улучшения. Потому что невозможно ни из этого кабинета в Великом Новгороде, ни из какого-то другого придумать, что нужно делать в Марёвском районе. Там должны появиться люди, которые уверены в том, что они хотят там жить и понимают, как этот район развивать. Там, где такая среда появляется, там и появляются решения. Я сейчас не хотел бы никого хвалить, но, собственно, почему Тимофей Гусев [бывший глава Любытинского района Новгородской области — прим. ИА REGNUM ] стал заместителем губернатора — ровно потому, что Любытино не сильно отличается от этих районов, и там ещё миллион проблем нерешённых, но там появились инвесторы, проекты, туда ездят туристы. И я встречался с предпринимателями, которые там живут и работают, и у них есть понимание, что они там будут и дальше развивать своё производство, свой бизнес. А это, соответственно, налоги и рабочие места.

Вряд ли, конечно, в том же Марёвском районе население начнёт расти, но люди, которые там живут, во-первых, должны иметь достойный уровень жизни; должны иметь доступ к нормальной медицине и нормальному образованию и должны понимать, какие перспективы есть и себя уже соотносить с этими перспективами.

ИА REGNUM : Когда будут известны итоги этих стратегических сессий?

Через неделю-полторы. Они появятся на сайтах всех администраций муниципальных районов. Областные — на сайте правительства Новгородской области. Там будут обозначены инициативы и люди, которые готовы участвовать в этом. Мы будем это контролировать, смотреть, что эта работа идёт, что этих людей не «зажимают» чиновники администраций.

ИА REGNUM : Всё это, конечно, хорошо. Но сейчас даже из районных центров — например, из Волота — в Старорусскую больницу к «узким» специалистам удобно не добраться. Оптимизирован общественный транспорт, а Великий Новгород с октября прошлого года столкнулся с автобусным кризисом: до сих пор по городу ездят старые «Икарусы» от «Автобусного парка», а это — областное предприятие. Этот вопрос как-то решается? И, на Ваш взгляд, целесообразно ли было отбирать у муниципалитетов полномочия по транспортному обслуживанию на уровень субъекта? Может быть, пора муниципалитетам обратно их отдать?

Дискуссия такая есть, и мэр Великого Новгорода Юрий Иванович Бобрышев этот вопрос поднимал. Я не вижу в этой дискуссии ничего плохого, но проблема в том, что у «Автобусного парка» — очень большие долги. То есть каким-то образом они умудрились, имея такой изношенный парк автобусов, ещё и влезть в долги. Нужно найти такое решение, которое позволит эти долги выплачивать постепенно и очень серьёзным образом обновить парк автобусов. Как это сделать — мы сейчас думаем, встречаемся с разными перевозчиками. И, разумеется, город во всём этом участвует — мы не будем делать ничего такого, что город не поддержит.

ИА REGNUM : Но пока вопросом транспорта занимается региональная власть?

Сейчас отдать с долгами это городу? Во-первых, возьмёт ли он обратно, а во-вторых, у города ситуация с бюджетом тоже не самая простая. То есть это решение легко принять, но будет ли лучше?

Часть полномочий мы точно должны отдать на уровень муниципалитетов. Но все транспортные полномочия отдать, наверное, не получится, потому что тогда ряд медицинских услуг — например, оказываемых в областной больнице — станет недоступен жителям районов. То есть если не будет в области единой транспортной схемы — никто туда не доедет, потому что глава района будет исходить исключительно из интересов своего района. Поэтому, наверное, мы как-то разделим эту ответственность. У нас, как вы знаете, есть «Ассоциация муниципальных образований Новгородской области», и такие вопросы, как мы договорились, мы будем решать совместно с главами и их в открытом режиме обсуждать. До конца года решение примем безусловно.

ИА REGNUM : На отчёте по исполнению бюджета области за 2016 год Вы пообещали стимулы новгородским муниципалитетам. Что это за стимулы?

Не секрет, что сейчас подавляющее большинство районов содержит город Великий Новгород. И когда мы говорим о каких-то новых объектах в Волотовском районе — они не появляются в Великом Новгороде. И это не только у нас, это, как правило, происходит во всех областях и часто является причиной конфликтов между региональными и городскими властями. Моя задача сделать так, чтобы у глав районов был стимул самим зарабатывать, но и экономить лучше. Наверное, сейчас рано говорить, но мы обсуждаем и готовим пакет законодательных изменений, который позволит главам районов понимать, что их успешная работа по привлечению инвесторов, по развитию малого бизнеса прямо скажется на доходах районных бюджетов и на качестве жизни в тех муниципалитетах, которыми они руководят.

ИА REGNUM : И всё-таки, если можно, конкретней: насколько существенной будет эта поддержка для местных бюджетов?

В Агентстве стратегических инициатив, где я работал, при утверждении «дорожных карт» целевых моделей по улучшению инвестклимата есть требование: отдать 50% «упрощёнки» местным бюджетам, сейчас 100% этого налога идёт в областной бюджет. АСИ это требование заложило, президент поддержал, и я уже как исполняющий обязанности губернатора обязан его выполнить. Если это сделать, в первый год выиграют не все районы, а только несколько, где есть развитый малый бизнес. Но у всех остальных появится понимание, что развивая охотхозяйства, кафе, отели, привлекая туристов — то есть как раз те бизнесы, которые обычно на «упрощёнке» и работают, можно получить дополнительный доход.

ИА REGNUM : Но вот уже «Ассоциация муниципальных образований Новгородской области», и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев заявляют, что в бюджетах муниципалитетов должно оставаться не 50, а 70% дохода от упрощенной системы налогообложения. Пойдёте навстречу?

Вообще, конечно, до 100% надо доводить. Вопрос — в какой срок. И если мы будем принимать такой нормативный акт, там будет расписано это по годам. Здесь же вопрос очень простой. Задача любой власти — качество жизни тех людей, которые живут на территории субъекта. Кто лучше сможет управлять теми или иными доходами, тот и должен ими управлять. Каким образом я отсюда или начальник областного департамента узнает, сколько людей занимается незаконным предпринимательством в Пестовском районе? Да никакой. А глава района всех их знает поимённо. И если это будут его полномочия, он каждого обойдёт и скажет: «Дружочек, ты вот не платишь налоги, а хочешь хороший детский садик. Давай-ка ты их будешь платить, и ты увидишь, что ситуация будет меняться». Есть расчёт, он имеет известную степень погрешности, может и большую, но если бы в том же Пестовском районе те люди, которые берут на работу людей без оформления, оформили бы их хотя бы с зарплатой в 10 тыс. рублей — это уже 90 млн рублей в бюджет района. За три года на эти деньги глава может привести этот район в полный порядок и дальше уже заниматься «украшательством». Вы только подумайте! А пока это «город миллионеров», но при этом там улицы раздолбанные. А самое интересное: когда им надоест ездить по таким улицам самим — тем людям на хороших джипах, которые платят «в чёрную» зарплату? И что будут делать те работники, которые сейчас получают неофициальную зарплату, когда придёт время их пенсии? У них же пенсии не будет.

ИА REGNUM : Вы впервые заговорили о туризме как об одном из приоритетов развития Новгородской области. Каков сейчас вклад туризма в экономику региона и каких результатов хотите достичь?

Есть несколько выгод. Во-первых, туризм очень сильно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса. И каждый человек, который делает какие-то поделки и их продаёт — это уже самозанятый человек, взявший на себя ответственность за своё будущее, и это уже хорошо, даже если он каких-то особых налогов не платит — он уже не сидит на шее у государства, он делает что-то сам. Второе: туристы существенно улучшают качество городской среды. У них высокие требования, и соответственно, появляются хорошие кафе, рестораны, площадки для развлечений, которыми пользуются и горожане тоже. Третье: безусловно, он даёт свой вклад в доход от упрощённой системы налогообложения. То есть, в первую очередь, это почувствуют на себе Великий Новгород и Новгородский район. В целом в Новгородской области сейчас доход от туризма в бюджете региона незначительный.

ИА REGNUM : Какие из приоритетных проектов правительства РФ выполняются в Новгородской области? Недавно стало известно о блокчейн-проекте Россреестра.

Это федеральный проект Росреестра и Внешэкономбанка, и в какой-то его части Новгородская область может участвовать, потому что этот проект больше связан, всё-таки, с изменением федерального законодательства. Знаете, блокчейн — эта такая тема, о которой все говорят, но мало кто её понимает. Я тоже не сильно великий знаток, но понимаю главное: в определённых государственных действиях блокчейн исключает полностью возможность фальсификации данных. Это то, что связано с заверением каких-то вещей, и это убирает значительное число чиновников. Технология непростая, новая, и почему бы нам в Новгородской области не начать ею заниматься?

ИА REGNUM : С какими федеральными структурами Новгородская область сотрудничает?

Абсолютно со всеми. Сейчас я тестирую всю систему, чтобы понять, что особенно пригодится в работе. В ближайшее время ждём министра культуры Владимира Мединского. Как вы знаете, в Великом Новгороде большие проблемы с генпланом и с архитектурой, и нам важно понять, насколько Минкульт может быть нашим союзником. Ещё никто пока не был из Минпрома, и для меня большим удивлением было, что промышленность в Новгородской области есть, но в администрации никто ей не занимался. Однозначно будем работать с дорожниками, с Министерством строительства… То есть работать будем со всеми, но кто-то станет для нас «локомотивом», а с кем-то сотрудничать будем в рабочем режиме, приоритеты сейчас определяются.

ИА REGNUM : Какие важные проблемы сейчас стоят перед Вами?

Самое важное: найти средства для развития Новгородской области. Понять, как оптимизировать наши затраты, чтобы деньги тратились не только на затыкание дыр. Мне важно, чтобы потихоньку сокращались разрывы по качеству жизни между Новгородской областью и другими регионами, а главное — чтобы открывались перспективы. И новгородцам важно самим осознать, где они живут: в глухом провинциальном регионе или всё-таки в области со столичной историей.

СПРАВКА:

Андрей Никитин родился в Москве в 1979 году, но практически с самого рождения и до 16 лет жил в городе Миасс Челябинской области.

После окончания школы поступил в Государственный университет управления (ГУУ, Москва), в 2001 году получил диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Продолжил обучение в аспирантуре, в 2006 году защитил диссертацию на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления (теоретико-методический аспект)» и стал кандидатом экономических наук.

В 2008 году Андрею Никитину присвоена степень МВА Стокгольмской школы экономики.

В том же году Андрей Никитин стал доцентом кафедры теории организации и управления ГУУ.

C 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов.

В рамках ГК занимал различные должности, в том числе с 2009-го — генерального директора управляющей компании «Рускомпозит».

Андрей Никитин состоит в общественной организации «Деловая Россия», где ранее возглавлял комитет по производству композитных материалов федерального межотраслевого совета и комитет по молодежному предпринимательству, а также выступал координатором проекта «Качество дорог России».

В июле 2011 года после прохождения открытого конкурса и утверждения президентом РФ Владимиром Путиным, занял должность генерального директора Агентства стратегических инициатив.

Награждён медалью Правительства Москвы «За доблестный труд», имеет благодарность Министерства промышленности и торговли РФ и благодарность Президента РФ.

C 13 февраля 2017 года — временно исполняющий обязанности Губернатора Новгородской области.