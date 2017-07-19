Стала известна судьба бывшего главы следкома Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM

Юрий Попов, занимавший с сентября 2007 года по май 2017 года кресло главного следователя Ростовской области, теперь руководит Региональной службой государственного строительного надзора. Соответствующий документ о назначении генерал-лейтенанта юстиции подписал донской губернатор Василий Голубев, проинформировали ИА REGNUM 19 июля в облправительстве.

В новой должности Юрий Попов будет курировать деятельность вверенного ему ведомства, а также нести ответственность за сферу долевого строительства.

Напомним, региональное следственное управление Ростовской области было обезглавлено 1 мая. Кабинет Юрий Попов покинул согласно указу за подписью главы российского государства Владимира Путина. Имя преемника по-прежнему неизвестно.

Между тем на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство» первым в списке значится первый заместитель руководителя следственного управления по Ростовской области генерал-майор юстиции Станислав Ковалев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в сфере долевого строительства достаточно сложная ситуация. Только в реестре зарегистрировано более 1,2 тыс. фамилий. Ещё больше обманутых граждан, вложивших накопления в будущее жилье после 2010 года. Годами они ждут заветные ключи от квартир.

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