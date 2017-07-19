Сын Асада назвал войну в Сирии «захватнической»

Бразилиа, , 08:54 — REGNUM Сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад в интервью бразильской газете Globo назвал ведущих гражданскую войну в стране захватчиками.

«Население и правительство объединены против захватчиков… страны», — заявил 15-летний Хафез Асад. «Неправильно называть эту войну гражданской, она захватническая».

Он пояснил, что люди говорят много всего о Башаре Асаде как о президенте страны, однако «многие слепы». Так Хафез ответил на вопрос о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

«Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране», — сказал Хафиз Асад.

15-летний сын Башара Асада приехал в Бразилию на математическую олимпиаду.

Напомним, с марта 2011 года жертвами вооруженного конфликта в Сирии, по данным ООН, стали более 220 тыс. человек.