В парламенте Гагаузии сорвали еще одно чрезвычайное заседание

Комрат, Молдавия, , 02:19 — REGNUM Очередная попытка депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) провести чрезвычайное заседание 18 июля провалилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM, для проведения заседания, посвященного затягиванию принятия парламентом Молдавии пакета законов о функционировании автономии, не собрался кворум — в зале находились лишь 11 из 34 депутатов.

Спикер НСГ от Демпартии Молдавии Владимир Кысса заявил, что «гагаузские законы» внесены в повестку заседания парламента Молдавии 21 июля, и если они не будут приняты, Кысса «лично» созовет чрезвычайное заседание НСГ для принятия решений о дальнейших действиях.

Другие депутаты обвинили демократа Кыссу в намеренном срыве заседания путем необеспечения кворума. Депутат Сергей Чимпоеш заявил, что Кысса ведет себя как «начальник депутатов», но на деле превышает свои полномочия и нарушает регламент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты от Демпартии и Партии социалистов уж сорвали одно чрезвычайное заседание, назначенное на 10 июля. Он также не состоялось по причине отсутствия кворума. Пичиной стало то, что группа депутатов от демократов и социалистов, включая спикера Владимира Кыссу внезапно были приглашены в Кишинев президентом Игорем Додоном и спикером молдавского парламента Андрианом Канду. Чрезвычайное заседание тогда было перенесено на 18 июля, а вернувшиеся из Кишинева депутаты сказали, что их заверили в скорейшем принятии гагаузских законов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гагаузия: социалисты и демократы сорвали чрезвычайное заседание парламента