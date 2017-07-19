Галина Цуцкарева, , 01:00 — REGNUM

Предисловие ИА REGNUM

Уже сегодня можно утверждать: Год экологии провалился.

Обещанный новый Экологический кодекс не появился в правительственном Плане года экологии. Поэтому многочисленные не стыковки и противоречия в экологическом законодательстве сохранятся.

Не оказалось в Плане года экологии и сверхактуального раздела о загрязнении воздуха. Проблема смога в таких индустриальных центрах страны как Челябинск, Красноярск, Магнитогорск и др. останется в том же состоянии. По сути, люди обречены дышать отравленным воздухом, тогда как федеральное правительство фактически сняло с себя ответственность за чистоту атмосферного воздуха в стране еще 10 лет назад.

Заверения всевозможных «зеленых» и чиновников Минприроды об отсутствии рисков для российской экономики, связанных с Парижским соглашением, выглядят не просто глупо, но и откровенно ангажировано. Благодаря «выдающимся» усилиям российской делегации во главе со спецпредставителем Президента РФ по климату А.И. Бедрицким Россия входит в Парижское соглашение не в статусе мирового экологического донора, а в роли одного из крупнейших загрязнителей планеты. По мнению наших переговорщиков (и, наверное, всего правительства России) наша страна со всеми лесами, полями и морями загрязняет планету больше, чем США.

В Год экологии также выяснилось, что введение мирового углеродного налога неумолимо приближается, вопреки обещаниям всех «специалистов». Учитывая «истерику» на последнем совещании сторон в Бонне в связи с имитацией выхода США из Парижского соглашения, налог постараются ввести уже в 2017 году, а его величина, в соответствие с рекомендациями комитета по климату Республиканской партии США, вероятно, вдвое превысит ту, которую «прогнозировал» Олег Дерипаска.

Одной из главных целей Года экологии провозглашалось намерение «почистить страну». Лучшим способом этой «чистки» были объявлены мусоросжигательные заводы. Конкретные проекты «крематориев для мусора» навязывались Западом через систему «наилучших доступных технологий» (НДТ). В результате Россия получила не наилучшие современные технологии, а устаревшие «грязные», а потому доступные. Так оказалось, что вошедшие в справочник НДТ по сжиганию мусора технологии не удовлетворяют даже критериям «наилучшести», приведенным в том же документе.

Эпохальные планы главы МПР Сергея Донского о строительстве в России от 200 до 300 мусоросжигательных заводов на деньги швейцарско-японских углеродных фондов, по всей видимости, также останутся только планами. Единственным несомненным успехом на этом фоне выглядит упорное продавливание «Ростехом» при поддержке вице-премьера Хлопонина строительства мусоросжигательного завода в Казани и четырех подобных в Московской области. Это большая победа федеральных чиновников над общественным мнением при том, что большинство региональных чиновников других субъектов Федерации категорически отказались от этого «счастья».

Загадка отсутствия в Плане года экологии пункта о локализации мусоросжигательной отрасли при таком количестве «желаемых» заводов навязчиво вызывает ассоциации с персональными дилерскими скидками и агентскими процентами.

В предлагаемой статье Галина Цуцкарева исследует причины провала выбранной правительством стратегии создания отрасли переработки отходов, являющейся ключевой в экономике XXI века.

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В России скоро появится научно-методический центр «Управление отходами и вторичными ресурсами». Это подразделение создается в структуре Федерального государственного автономного учреждения «Центр экологической промышленной политики (далее ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») в соответствии с Приказом Минпромторга России № 2199 от 03 июля 2017 года.

Цель создания — организация работы по развитию технологий обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (включая твердые коммунальные отходы), а также по вовлечению отходов производства и потребления в производственные процессы и созданию условий для использования вторичных ресурсов.

В соответствии с Приказом, основными задачами НМЦ «Управление обращением с отходами и вторичными ресурсами», в частности, являются:

— выполнение аналитических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

— оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг;

— формирование, ведение и организация использования баз и банков данных, информационных ресурсов информационных систем;

— выполнение поисковых и прикладных научно-исследовательских работ в области управления природопользованием и ресурсосбережением, развитием рынка вторичного сырья, обращения с отходами, в т.ч. опасными, реабилитации территорий от техногенных загрязнений;

— мониторинг и подготовка предложений по формированию и совершенствованию действующей нормативно-правовой базы; проведение прогнозной оценки проектов профильных документов стратегического планирования, программ и инвестиционных проектов, включая проекты в области импортозамещения;

— проведение работ по инвентаризации состояния промышленности в области обращения с отходами;

— научно-методическое и проектное сопровождение деятельности по координации и стимулированию технического перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы и другие.

На сайте ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»о НMЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами» пока представлено три блока информации: «Технология», «Стратегия», «Информационная система». Для входа в систему необходимо авторизоваться. Условия авторизации пока не представлены.

В информации, опубликованной на сайте ФГАУ «НИИ ЦЭПП», указано, что это учреждение было создано Минпромторгом России на базе ФБУ «НИЦПУРО» 3 октября 2016 года в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению в Российской Федерации Года Экологии.

Целями деятельности ФГАУ «НИИ ЦЭПП», как следует из текста официального сайта, являются:

— организация и обеспечение информационно-аналитического, научно-методологического и экспертного сопровождения и поддержки принятия регулирующих решений в сфере обращения химических веществ, их смесей (химической продукции), наилучших доступных технологий (НДТ), ресурсосбережения и управления отходами;

— формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных;

— создание и развитие автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации;

— развитие международного сотрудничества в сфере рационального регулирования обращения химических веществ, их смесей (химической продукции), НДТ, ресурсосбережения и управления отходами;

— обеспечение деятельности российских центров, занятых в сфере рационального регулирования обращения химических веществ, их смесей (химической продукции) и отходов;

— обеспечение технического перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и потребления;

— создание инжинирингового центра в сфере управления ресурсосбережением и отходами;

— выполнение функций центра экологической промышленной политики;

— научно-методическое сопровождение внедрения НДТи разработки информационно-технических справочников как документов национальной системы стандартизации.

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1744-р, на вышеупомянутое ФБУ «НИЦПУРО» (ранее — ФГУ «НИЦПУРО») были возложены следующие функции:

организация и проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических и опытно-промышленных работ, направленных на решение задач в области государственного регулирования ресурсосбережения и эффективного использования вторичных материальных ресурсов, утилизации, сертификации, обезвреживания и экологически безопасного размещения отходов производства и потребления (кроме радиоактивных отходов) в регионах России.

В свою очередь, ФГУ «НИЦПУРО» появился на базе Всесоюзного проектно-конструкторского и технологического института вторичных ресурсов (ВИВР) Госснаба СССР, который был организован в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1975 г. № 271. ВИВР стал головным институтом по проведению научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, связанных с использованием в народном хозяйстве вторичных материальных ресурсов.

Анализируя основные направления работы ВИВРа, невольно приходишь к выводу, что большинство из направлений необходимо восстанавливать с учетом современных глобальных тенденций.

История ВИВРа, кратко изложенная на сайте ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», поражает воображение: масштабы деятельности, планы и количественная оценка их реализации, а также системный, научно-практический подход просматриваются в каждом шаге его сотрудников.

В ВИВРе занимались:

— разработкой долгосрочных и краткосрочных прогнозов использования вторичных ресурсов в народном хозяйстве;

— разработкой методических материалов по определению объемов образования отходов производства и потребления номенклатуры Госснаба СССР, нормативов их сбора и использования в народном хозяйстве;

— разработкой и совершенствованием форм и методов заготовки вторичного сырья;

— разработкой и усовершенствованием технологических процессов и оборудования по утилизации вторичных ресурсов номенклатуры Госснаба СССР, некоторых отходов межотраслевого характера, утилизация которых имела большое значение для народного хозяйства и охраны окружающей среды;

— выполнением экономических исследований, связанных с совершенствованием планирования, хозяйственным механизмом управления утилизацией отходов, с оценкой экономической эффективности;

— разработкой нормативно-технической документации на вторичное сырье и продукцию с его использованием;

— осуществлением отраслевой и межотраслевой координации научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских работ по максимальному использованию вторичных ресурсов в народном хозяйстве;

информационным обеспечением специалистов системы Госснаба СССР.

В состав института входили:

— научно-исследовательские и технологические лаборатории и отделы;

— проектно-конструкторские отделы;

— Московский и Мытищинский опытные заводы;

— специализированный ремонтно-строительный и наладочный участки.

В лабораториях, отделах и на опытных заводах работало около 1 000 человек, в том числе: научных сотрудников — более 400 чел., кандидатов и докторов наук — около 40 человек.

В 1976—1980 гг. в ВИВРе было выполнено 155 работ, из которых внедрено 106 с фактическим экономическим эффектом 20,9 млн руб. или 2,2 руб. на 1 рубль затрат (доллар тогда стоил у нас около 70 копеек).

В 1981—1985 гг. было подготовлено к внедрению 36 работ; опубликовано 146 научных трудов.

Вселяет оптимизм, что в Минпромторге приняли решении о воссоздании части направлений деятельности и определении новых видов деятельности ФГАУ «НИИ ЦЭПП», который территориально находится в Мытищах, где размещался в свое время ВИВР.

К сожалению, на сайте ФГАУ «НИИ ЦЭПП» не удалось найти данные ни о количестве научных¸ инженерных, технических сотрудников, ни об имеющихся или планируемых мероприятиях по созданию научно-технической, технологической, проектно-конструкторской и опытной производственной базы. Остается надеяться, что многое из утерянного будет восстановлено на новой современной научно-технической, исследовательской, технологической, информационной и производственной платформе.

Из указанных направлений деятельности и в озвученных целях и задачах не удалось также найти информацию о том, будут ли в ближайшей перспективе в подведомственных Минпромторгу учреждениях заниматься разработкой Концепции создания и развития экономики замкнутого цикла в обращении с ресурсами: природными и «рукотворными», то есть полученными в результате рециклинга.

Более того, вызывает недоумение, что в Минпромторге России направление деятельности по обращению с отходами производства и потребления находится в ведении департамента по металлургии. На сайте этого ведомства указано, что Департамент металлургии и материалов имеет семь отделов, в том числе отдел развития промышленности и технологий переработки отходов производства и потребления. Департамент курирует 32 вида экономической деятельности, в том числе три из них — это 38.21 «Обработка и утилизация неопасных отходов»; 38.22 «Обработка и утилизация опасных отходов»; 38.32 «Утилизация отсортированных материалов», согласно ОКВЭД2. При этом численность сотрудников в профильном отделе едва ли достигает 10 человек и нет данных об их образовании и опыте предыдущей работы.

С одной стороны, создание Минпромторгом нового подразделения является правильным, хотя и несколько запоздалым решением. С другой — не ясно, почему «телега идет впереди лошади»?

В ФГАУ «НИИ ЦЭПП» теперь четыре структурных подразделения: «Центр экологического воспитания» (о просвещении забыли?),

«Бюро Наилучших доступных технологий»,

«Инжиниринговый центр»,

НМЦ"Управление отходами и вторичными ресурсами».

По какому принципу и кем осуществлялось структурирование деятельности ФГАУ «НИИ ЦЭПП» при отсутствии современной Концепции создания и развития отрасли? Если правительство и депутаты много лет призывают «гармонизировать» наше законодательство с европейским, то почему

1) у них, в Европе, рециклинг — это наилучший способ обращения с отходами и вторичными ресурсами, а у нас рециклинг — составляющая утилизации;

2) у них в известной иерархии приоритетов обращения с отходами сжигание отходов на предпоследнем месте до захоронения, а у нас термическое обезвреживание (сжигание) — одна из наилучших технологий?

3) И, наконец, почему у них ускоренными темпами и корпорации, муниципальные органы власти, и значительная часть населения вынуждены принимать участие в создании экономики замкнутого ресурсного цикла, так как государство методично год за годом ставит им цели и добивается их достижения, а у нас «и конь не валялся: сплошь и рядом непрофессионализм, келейность, имитация и симулякры?

Если внимательно ознакомиться с текстом проекта «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», опубликованным на сайте Минпромторга России, становится очень грустно. Концепции, учитывающей мировые тенденции, нет, а проект Стратегии есть. В разделе 2.1. Стратегии записано, что

Целью Стратегии является создание эффективной отрасли переработки отходов производства и потребления, базирующейся на промышленных производственно-технических комплексах по переработке отходов, обеспечивающей планомерную минимизацию количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и обезвреживанию, «до нуля» (орфография сохранена).

Сложно представить, что в какой-либо стране на данном этапе развития технологий можно минимизировать количество отходов «до нуля». Если только остатки, не поддающиеся переработке, вывезти со своей территории, например, в Африку, как это происходит по настоящее время.

Тем не менее, уже 25 лет на Западе и Востоке, в том числе с участием представителей России, обсуждают возможные пути реализации Концепции устойчивого развития, которая была одобрена на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Три столпа осознанного потребления, в соответствии с замыслом Инициативы 3R (Reduce — сокращение, Reuse — повторное использование, Recycle — использование в качестве вторичных ресурсов), — системно и планомерно внедряются в сознание и поведение жителей западного мира, Юго-Восточной Азии.

В целях реализации Концепции устойчивого развития и инициативы 3R, в этих странах уже лет 15 внедряют чистые технологии, методично осуществляют переход от «коричневой» (ресурсо‑ и энергозатратной) к зеленой экономике основой которой является рециклинг.

В последние годы во многих экономически развитых странах разработаны национальные Концепции, на их основе — Стратегии, Программы создания и развития экономики замкнутого ресурсного цикла (cycle economy).

Но ведь и нам в России есть, на что равняться и опираться, чем гордиться. Напомним, что в XX веке в советский период как минимум трижды политическая и научно-промышленная элита страны предлагали обществу реализовать мегапроекты.

Сначала в нищей голодной Советской России родился План ГОЭЛРО, который был выполнен. Это позволило СССР осуществить промышленную индустриализацию и коллективизацию в невиданно короткие сроки и победить в страшной войне. Заметим, что никакие репрессии не помогли бы построить мощную индустрию и сельское хозяйство, если бы страна оставалась «во мгле», а не засветилась огнями.

После Победы в Великой Отечественной и во Второй мировой войне — атомный проект. Его результатами мы пользуемся и сегодня: ядерный щит пока охлаждает горячие головы ястребов.

И, наконец, космический проект: запуск спутника и полет Ю.А. Гагарина в космос — событие планетарного масштаба.

Следует подчеркнуть, что в те времена руководство страны ставило сверхсложные задачи перед учеными, Академией наук СССР, и они с ними справлялись. Многим ли известно, что создание первой атомной бомбы наши ученые рассчитывали и моделировали на логарифмических линейках? Но ведь смогли!

Некоторые специалисты знают, что в 1970-е годы в Институте прикладной математики (ИПМ) АН СССР группа профессора Егорова, которая занималась преимущественно разработками по оптимизации космических полетов и облета Луны, в результате проведенных исследований по прогнозированию будущего пришла к выводу, что для выживания человечества в XXI веке необходимо будет создать две ключевые отрасли промышленности: рециклинга отходов и рекультивации (реабилитации) почвы. Первая по обороту может быть сопоставима со всем военно-промышленным комплексом, вторая — со всем транспортным комплексом мира.

Из воспоминаний В.А. Егорова «М.В. Келдыш — мой учитель».

В 1971—1972 гг. появились первые глобальные модели Джея Форрестера и книга «Пределы роста» Д. Медоуза, предсказывающие близость (начало 21-го века) и неотвратимость глобальной экологической катастрофы. Эти предсказания настолько потрясли меня и группу моих друзей: В.А. Геловани, В.Б. Митрофанова, Ю.Н. Каллистова (из ИПМ) и А.А. Пионтковского (из Института США), что мы занялись их проверкой и поиском путей предотвращения катастрофы. Мы повторили на ЭВМ расчеты Форрестера и группы Медоуза, исправили их неграмотность в построении стационарных режимов развития («глобального равновесия») и поняли, что неизбежность катастрофы происходит от неуправляемости, анархичности капиталистического развития с рыночной экономикой, которые приписывались всему миру. Между тем сильный тогда еще социалистический лагерь успешно развивался, управляемый распределением инвестиций по обязательным планам, и возникла идея проверить, устранима ли глобальная катастрофа, если управлять экономикой (т. е. инвестициями) всего мира так, как управляет социалистический лагерь. Наши расчеты показали, что катастрофы можно избежать, если порядка половины мировых инвестиций тратить на очистку Земли от загрязнения, восстановление ресурсов и восстановление продуктивности сельскохозяйственных угодий. Об этом вдохновляющем результате мы сделали ряд докладов, выпустили несколько препринтов ИПМ и статей. Однако, когда в 1976 г. Д.Е. Охоцимский рассказал об этом М.В. Келдышу, тот вызвал меня и в резкой форме потребовал прекратить этим заниматься или уходить из ИПМ в недавно созданный Институт системного анализа (ИСА). Туда меня приглашал Е.К. Федоров, соблазняя большой зарплатой и должностью. Я задал М.В. Келдышу два вопроса: (1) почему бы не продолжить эту работу в ИПМ и не сделать ее прикладной, чтобы с помощью математического моделирования дать рекомендации по планированию развития СССР и социалистического лагеря; (2) если продолжить нельзя, то советует ли он мне переходить в ИСА. Он смягчился и ответил: «(1) Чтобы дать верные рекомендации, надо иметь верные данные по отраслям соцстран, а их получить невозможно (из-за подтасовок). Но даже если бы мы чудом получили верные исходные данные и сосчитали бы верные рекомендации, то сразу получили бы за них по шее (вместо наград), так как они помешают волюнтаризму вождей. (2) Поэтому советую этим не заниматься, никуда не переходить, а заниматься в ИПМ моделированием в естественнонаучных областях».

Вот уже почти 7 лет профессор Г.Г. Малинецкий из ИПМ им. М.В. Келдыша РАН эту наиважнейшую научную информацию часто озвучивает в своих выступлениях и публикациях, как выдающийся математик приводит результаты дополнительных расчетов, современные факты, аргументы, доводы (см. подробности в докладе Георгия Малинецкого «Технологии в России: Мы проиграли настоящее, нужно думать о будущем»).

В.И. Пантин, доктор философских наук из ИМЭМО РАН в начале 2000-х годов издал две монографии о прогнозировании мировой динамики и будущего России. Судя по принимаемым наверху решениям, никто из чиновников не читал его книг и не знает, что Россия находится в конце третьего в своей истории социально-экологического кризиса. По прогнозу профессора Владимира Пантина, окончание этого кризиса неумолимо приближается — осталось максимум 8−10 лет. В конце двух предыдущих социально-экологических кризисов Россию чуть было не поработили: сначала поляки в 1612 году, затем в 1917-м — западные страны. У них с первого захода не получилось, и в 1941 году они еще раз предприняли попытку уничтожить нашу страну силами гитлеровской Германии и ее союзников. Аналогичная картина разворачивается у нас перед глазами уже несколько лет.

Чем не мега проект: создать и развить в России две ключевые отрасли XXI века — рециклинга ресурсов и восстановления почвы (рекультивации) с учетом мировых тенденций? Очевидно, что время упущено. Но исторические факты свидетельствуют, что наш народ умеет прикладывать сверх усилия, если государство всерьез берется за решение какой-либо важнейшей для страны сверхзадачи. Тогда и «болонизация» образования, и «хершизация» науки просто сойдут на нет из-за их абсолютной непригодности для реализации сверхзадачи.

Очевидно, что большинство людей, независимо от их статуса, дохода, профессии, места работы, жительства хотят жить, работать и отдыхать в чистой среде, дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть натуральные продукты, дать детям хорошее образование, работая на благо страны.

Представляется, что для разработки Концепции и других документов по созданию ключевых отраслей XXI века нужен иной, не узковедомственный, узкогрупповой подход, как в последние 25 лет, а предварительное широкое обсуждение с последующим созданием команды профессионалов для реализации этого грандиозного проекта.

Согласитесь, что такой перспективный, привлекательный образ жизни в России может понравиться многим странам, чтобы перенять опыт и стать нашим союзником.

Учитывая накопившийся запредельный уровень проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления, предлагаем ученым, экспертам, специалистам, управленцам, политикам, всем, кому не безразлично будущее России, принять участие в обсуждении этой темы на площадке ИА REGNUM.

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