Партпроект «ЕР» «Крепкая семья»: земельные участки и социальное жилье

Москва, , 19:35 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольга Окунева подвела текущие итоги реализации партпроекта по вопросам семьи и детства.

«В этом году в реализацию проекта включился 61 регион. Системный и выстроенный подход отмечается в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По направлению профилактической и просветительской работы можно выделить Пермский край, Республику Татарстан, Владимирскую область», — отметила парламентарий.

«Уже сегодня мы можем говорить о необходимости составления «дорожных карт» по ликвидации очереди до конца 2019 года в каждом субъекте РФ, исполнение которых мы готовы взять на партийный и парламентский контроль», — подчеркнула Ольга Окунева.

Она напомнила, что партпроект инициировал проведение мониторинга по обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой (в регионах ЦФО — до 31 июля, в остальных субъектах РФ — до 31 октября 2017 года).

«Подводя предварительные итоги мониторинга в регионах ЦФО, можно утверждать, что на сегодняшний день Московская область — лидер по выдаче земельных участков многодетным семьям», — отметила Ольга Окунева.

По ее словам, в рамках мониторинга были сделаны запросы в органы власти регионов ЦФО.

«Теперь нужно выходить к людям с конкретными решениями вопросов. На следующем заседании рабочей группы по анализу и поиску решений задач устранения задолженности по обеспечению многодетных семей земельными участками будут подведены итоги мониторинга и аккумулированы предложения по устранению очереди предоставления земельных участков многодетным семьям. Все подготовленные предложения будут переданы Председателю «Единой России» Дмитрию Анатольевичу Медведеву для рассмотрения на Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы Партии», — сообщила координатор партпроекта.

Лидером по предоставлению социального жилья многодетным семьям по итогам 2016 года является Брянская область, сообщила Ольга Окунева.

Вместе с тем, по словам парламентария, некоторые регионы вместо предоставления жилья по социальному найму, выделяют земельные участки, принимая на региональном уровне соответствующие нормативные акты. То есть фактически две очереди объединяются в одну, при этом зачастую многодетные семьи, которые нуждаются в жилье, имеют право на внеочередное получение земельного участка, отодвигая тем самым основную очередь.

«Согласно нашему мониторингу лидером предоставления жилья по договору социального найма многодетным семьям, стоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, среди регионов Центрального федерального округа является Брянская область. Так, в 2016 году в очереди на предоставление жилья по социальному найму стояли 492 семьи, а получили жилье 118 семей», — пояснила Ольга Окунева, добавив, что по состоянию на I квартал 2017 года на учете в регионе стоят 515 семей, а получили жилье — 13.

Таким образом, по данным координатора партпроекта, по итогам 2016 года Брянская область обеспечила жильем по договору социального найма 19,7% нуждающихся семей. «В остальных регионах ЦФО данные показатели колеблются от 0 до 2%», — заключила она.

Кроме того, Ольга Окунева сообщила, что партпроект «Единой России» «Крепкая семья» предложил создать межпроектную рабочую группу по реализации Указа Президента РФ об объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства.

По словам парламентария, все направления работы партпроекта «Крепкая семья» напрямую связаны с детьми, вопросами обеспечения им «безопасного детства».

«Поэтому позвольте выступить с личной инициативой создания межпроектной рабочей группы под эгидой проекта «Крепкая семья» по реализации Указа Президента РФ об объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства, — заявила она, напомнив, что через полтора месяца профильные министерства должны будут представить план основных мероприятий, которые будут реализованы до 2020 года.

«Поэтому у нас есть возможность представить свои предложения, а в дальнейшем участвовать в исполнении и обеспечить общественный и партийный контроль за реализацией этого Указа», — добавила Ольга Окунева.

На второе полугодие партпроект ставит перед собой такие задачи, как контроль по устранению задолженности по обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой в субъектах РФ, контроль безопасности летнего отдыха детей. «Кроме того, в рамках партпроекта «Крепкая семья» будет оказывается содействие в реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства, проводиться просветительская работа по укреплению традиционных семейных ценностей, анализироваться деятельность и продвижение лучших практик СО НКО, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства в субъектах РФ», — рассказала координатор «Крепкой семьи».

Кроме того, для вовлечения в проект новых участников проводится конкурс фотографий «Крепкая семья и экология», итоги которого будут подведены в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.

Приоритет партпроекта — создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации.