Пушков: попытка Киева блокировать Крым безнадежна

Москва, , 18:48 — REGNUM Организованная киевским властями туристическая блокада Крыма бессмысленна и рассеивает украинский миф о том, что полуостров — это часть Украины, написал 18 июля член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Туристическая блокада Крыма со стороны Киева — дело безнадежное. И тем самым Киев лишь доказывает, что Крым бесповоротно стал частью России», — сообщил Пушков в соцсети.

Как ранее сообщало, 17 июля пограничное управление ФСБ по Крыму распространило заявление, согласно которому украинские пограничники безосновательно создают препятствия для въезда граждан своей страны на территорию Крыма.

18 июля глава межнационального комитета Крыма Заур Смирнов заявил, что украинские власти пытаются устроить туристическую блокаду полуострова.

«Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия», — уточнил он.

По его мнению, Киев не хочет позволить украинцам узнать, как живут крымчане, увидеть реальную обстановку на полуострове, где происходят позитивные изменения.

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