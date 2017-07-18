Итальянская коммуна хочет заключить договор с ЛНР

Луганск, , 17:07 — REGNUM Член президиума Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Кочетов после визита в Брюссель на Международную конференцию «В поддержку народа Донбасса» привёз обращение к главе администрации Стаханова от итальянской коммуны Сантоменна.

Об этом он рассказал 17 июля на местной пресс-конференции. Он сообщил, что власти итальянской коммуны намерены заключить соглашение о партнёрстве с городом Стаханов. Это обращение Андрей Кочетов передаст для рассмотрения главе администрации Стаханова Сергею Жевлакову.

В ближайшее время, заметил Андрей Кочетов, определятся сферы, в которых будет установлено сотрудничество. Стоит отметить, что коммуна Сантоменна находится на юге Италии в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Что касается ЕС, то на сегодняшний день представительские центры ДНР есть в Италии и Греции. Теперь и ЛНР расширяет международные связи. Пока официально все представительства за рубежом носят названия «общественных организаций», поскольку ЛНР и ДНР являются непризнанными государствами.

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