В Литве не понимают, что заставляет жителей «паковать чемоданы»

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM В 2016 году среди всех стран ЕС Литва лишилась наибольшего числа жителей, сообщает новостная служба литовского коммерческого телеканала LNK. В то время, как некоторые политики радуются, что экономическая среда в стране улучшается, зарплаты растут, жизнь становится лучше, Департамент статистики представляет данные, которые говорят совсем о другом, утверждают авторы репортажа. Что заставляет литовцев собирать чемоданы?

Германия, Великобритания, Норвегия — страны, куда чаще всего направляются литовские эмигранты. А в этом году их стало еще больше. Данные Департамента статистики шокируют — в первом полугодии 2017 года из Литвы эмигрировало на 10 тыс. больше человек, чем в такой же период 2016 года. Всего — почти 32 тыс. (примерно столько живет в Мажейкяй). Экономисты и политологи хватаются за головы — причин роста эмиграции, казалось бы, нет, продолжает рассказывать автор репортажа.

«Действительно, после кризиса прошло уже много времени, мы могли оправдываться, когда многие лишились работы, когда многим людям пришлось спасаться от нищеты, это можно было понять, сейчас экономика уже восстановилась, и сейчас можно объяснить — большое неравенство. Около 20% получают самые большие доходы, другие 20% очень отстают — их доходы очень различаются. Уже не говоря о тех 20−30%, чьи доходы самые низкие», — перечисляет причины экономист Ромас Лазутка.

Предполагается, что число эмигрантов выросло, потому что Фонд социального страхования заставил платить за обязательное страхование здоровья, а это вывело на свет немало эмигрантов, которые не декларировали свой отъезд. Но это точно не главная причина, говорят эксперты.

«Еще одна причина, которую я вижу — очень хорошие миграционные сети. Родственники, знакомые, но есть и формальные — очень легко эмигрировать, легко найти работу, наверно, легче эмигрировать из деревни в Лондон, чем в Каунас или Клайпеду. Там у тебя есть, на кого положиться. Я не думаю, что в Каунасе или Клайпеде у тебя будет кто-то, на кого можно будет положиться», — говорит представитель Международной организации по миграции Аудра Сипавичене.

Литовцы, проживающие в Великобритании, говорят, что чувствуют увеличившийся поток соотечественников из Литвы. Они торопятся укрепиться в стране, пока Британия полностью не закрыла двери для ЕС. «Brexit — одна из причин. Люди торопятся успеть до срока, который пока не объявлен. Люди пытаются всеми способами устроиться, и мы это чувствуем — выросло число объявлений о работе в местной прессе, чувствуется, что потоки людей немного увеличились», — утверждает председательница организации литовцев Великобритании Даля Асанавичюте.

Оставшиеся в Литве опрошенные литовцы почти в один голос утверждают, что причины роста эмиграции — маленькие зарплаты и растущие цены. И хотя политики говорят, что сокращение масштаба эмиграции — одна из приоритетных сфер, статистика указывает на то, что пока что эта сфера запущена, и в ней все стоит на месте.