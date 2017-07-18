Создание Малороссии не вписывается в Минский процесс — Грызлов

Москва, , 15:30 — REGNUM Инициатива ДНР о создании Малороссии не вписываются в Минский процесс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Эта инициатива не вписывается в Минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет», — сказал Грызлов.

Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики, полагает он.

«Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы», — добавил Грызлов.

Глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период, который может продлиться в течение трех лет, новое государство — Малороссию. В самопровозглашенной республике уверены, что Киев не способен остановить гражданскую войну, а само название «Украина» дискредитировало себя.

Читайте ранее в этом сюжете: Первым шагом к Малороссии должно стать объединение ДНР и ЛНР — сенатор