«СМИ говорят, что Венесуэла – наркогосударство. Но доказывать это не хотят»

Мадрид, , 14:23 — REGNUM «No hay arroz, no hay harina. Y en Miraflores lo que hay es cocaína» (Нет риса, нет муки, но зато в Мирафлорес есть кокаин), скандировали студенты Центрального университета Венесуэлы на одном из участков голосования «всенародной консультации», проходившей в стране 16 июля, — сообщает испанское издание El Confidencial. — По всей видимости, кричалки направлены в адрес племянников жены президента Мадуро Силии Флорес, которых не так давно США внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Штаты из-за подозрений в причастности к наркоторговле. Несколько недель назад об этом же говорила генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, называя Эфраину Флорес и Кампоса Франки Флореса «наркоплемянниками». За границами Венесуэлы все чаще слышится определение этой страны, как наркогосударства. Внутри республики, впрочем, тоже. Так ли это на самом деле?»

Не так давно правительство США объявило о включении в список персон нон грата венесуэльского омбудсмена Тарека Эль-Айссами, министра внутренних дел Нестора Ревероля, отставного главу внешней разведки Уго Армандо Карвахаля, экс-министра внутренних дел Рамона Родригеса Часина и других, отмечает СМИ, намекая на то, что США не делает ничего просто так: «согласно данным Департамента по контролю за оборотом наркотиков Штатов, крупнейшим производителем наркотиков в мире является Колумбия, выдающая на-гора 442 тонны кокаина в год, из которых четверть транспортируется через территорию Венесуэлы».

Однако, утверждает испанское издание, для того, чтобы «с полным правом говорить, что Венесуэла — наркогосударство, требуется доказать наличие структуры, участие должностных лиц или целых органов. И продолжает ли это функционировать. Никто в стране не спешит заняться сбором доказательств и это может свидетельствовать только об одном: в молчании заинтересованы высшие эшелоны власти, обогащающиеся на этом».

Последнее заявление приписывается «Центру изучения организованной преступности» (Observatorio Venezolano de Delito Organizado), общественной организации, действующей под эгидой другого НКО — Ассоциации содействия миру и гражданскому спокойствию с неустановленными источниками финансирования. Своих выводов издание не делает.