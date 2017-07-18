ЗС Севастополя утвердило Стратегию развития города до 2030 года

Севастополь, , 15:29 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания в двух чтениях утвердили «Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года». Закон принят единогласно на заседании 18 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев отметил, что стратегия определяет приоритеты развития в долгосрочной перспективе и является базовым документом стратегического планирования.

Документ предполагает три стратегических цели развития Севастополя.

«Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, направленной на становление города как делового центра; создание центра туризма образования культуры и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей», — перечислил Пономарев.

Ключевые индикаторы стратегии — это рост валового регионального продукта в 2,6 раза, рост производительности труда в два раза, ожидается увеличение инвестиций в 3,7 раза.

Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко отметил, что стратегия необходима для развития города: «Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее начнется развитие города, потекут финансы и скорее Севастополь увидит результаты этой стратегии».

Добавим, что законодателям представлена вторая версию Стратегии, предложенная правительством города — после внесенных изменений по замечаниям министерства экономического развития и нескольких профильных министерств.

Ранее врио губернатора Дмитрий Овсянников представил стратегию первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку.

Обсуждение первого варианта стратегии в формате экспертных круглых столов проходили в несколько этапов в течение февраля — марта 2017 года. Планировалось, что Стратегию примут к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя 18 марта, но документ был отправлен на доработку.

Тогда же инициативная группа «Наш Севастополь», обсудив документ, пришла к заключению о том, что документ имеет ряд принципиальных недостатков. Накануне принятия закона в заксобрании, соавтор группы Ольга Дронова обратилась к 11 депутатам парламента (не входящим в так называемую «группу Чалого» — прим. ИА REGNUM ) с призывом не голосовать за Стратегию. Она считает, что документ создан в интересах развития бизнес-проектов экс-спикера ЗС Алексея Чалого.

«В финальной версии проекты, приоритетные для команды Чалого, не выделены в отдельный раздел. Тем не менее их суть та же — тот же Терруар, та же ЭнерждиНет, Мемориальный парк, фестиваль на Федюхиных высотах, Большая Севастопольская тропа, приезжие специалисты, а также доступ к ресурсам, меры поддержки и защиты своей или около своей бизнес-группы», — заявила Дронова.

Следует добавить, что депутат ЗС, секретарь севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников в своем блоге привел положение закона «О стратегическом планировании города Севастополя», в котором указано, что утверждение документов стратегического планирования города прямо отнесено к полномочиям правительства Севастополя, а не заксобрания.

«Вопрос подлежит исключению из повестки дня пленарного заседания сессии, поскольку он не находится в компетенции Заксобрания», — написал Колесников.